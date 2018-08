Come sostituire e disabilitare il tasto Bixby sul Galaxy Note 9 [Guida] : Bixby è l’assistente vocale di Samsung ed è disponibile anche sul nuovo Galaxy Note 9 e noi vi diciamo Come disattivarlo e sostituirlo Come sostituire e disabilitare il tasto Bixby su Galaxy Note 9 Bixby è l’assistente vocale di Samsung che dal Galaxy S8 fa la sua presenza su tutti i top di gamma della […]