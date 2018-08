Colombia | anche l' ex leader delle Farc oggi alle urne | ' sette volte sì contro la

Forte scossa di terremoto in Venezuela : avvertita anche in Colombia : L'epicentro della Forte scossa registrata in Venezuela, che non ha ancora una magnitudo Richter definitiva, è stato nello Stato di Sucre. Ma il terremoto è stato avvertito in una...

Terremoto Venezuela - magnitudo 7.3/ Video ultime notizie Caracas - scosse anche in Colombia : evacuati edifici : Terremoto M 7.3 in Venezuela nello Stato di Sucre: potente scossa avvertita anche in Colombia e in gran parte del Nord del Sudamerica, alle ore 23:31 italiane(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 09:00:00 GMT)

Scossa di terremoto 7.3 in Venezuela avvertita anche in Colombia : paura - edifici evacuati e gente in strada : Una forte Scossa di terremoto di magnitudo 7.3 è stata registrata ieri sera nel nord del Venezuela e avvertita fino in Colombia. Tanta la paura, con evacuazioni anche nella capitale Venezuelana Caracas. Non si segnalano però al momento particolari danni o feriti. Una Scossa di magnitudo 6.7 è avvenuta invece, stamani, al largo delle isole Vanuatu. ...

Maduro - anche pres.Colombia responsabile : ANSA, - CARACAS, 5 AGO - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ritiene che anche il presidente della Colombia, Juan Manuel Santos, sia responsabile del fallito attentato contro la sua vita. In un ...

Shock Colombia - Sanchez minacciato di morte : “farai la fine di Escobar” - calciatore ucciso dopo Usa ’94 : La Colombia si sa, ha una tifoseria molto calda, a volte anche un po’ sopra le righe: Sanchez è finito nel mirino dopo l’espulsione nella prima gara Il ritiro della Colombia è stato tristemente animato stamane, dalla notizia delle minacce di morte a Sanchez, centrocampista ex Fiorentina. “Farai la fine di Escobar”, hanno scritto alcuni tifosi su Twitter al povero calciatore, tweet prontamente cancellati dalla polizia ...

