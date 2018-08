Classifica Vuelta a España 2018 | Michal Kwiatkowski veste la maglia rossa | Valverde il

Vuelta 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 1 : La cronometro inaugurale va allo specialista Rohan Dennis, che batte per 6'' Kwiatkowski. Si difendono Aru e Nibali, mentre delude Formolo

Vuelta a España 2018 - la Classifica dei favoriti : bene Kelderman e Valverde - più indietro Aru e Nibali : A Malaga è incominciata la Vuelta di Spagna 2018 con una cronometro di 8 chilometri che ha già fatto un po’ di differenza tra i big che puntano alla conquista della maglia rossa. Si è avvantaggiato Michal Kwiatkowski ma difficilmente potrà dire la sua considerando le salite presente sul percorso. Ottima risposta di Wilco Kelderman e Alejandro Mollema, si difendono Simon Yates e Nairo Quintana mentre Fabio Aru paga qualche secondo di ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis indossa la prima maglia rossa. Vicini tutti i big - ci sono Aru e Nibali : Rohan Dennis ha vinto la prima tappa della Vuelta a Espana 2018, una cronometro di otto chilometri lungo le strade di Malaga, e ha così indossato la prima maglia rossa. L’australiano della BMC si è imposto con 6 secondi di vantaggio su Michal Kwiatkowski e 7 su Victor Campenaerts, gli annunciati rivali della vigilia. Vicini tra loro tutti i big, spicca in particolar modo Alejandro Valverde mentre Fabio Aru e Vincenzo Nibali sono separati ...

Vuelta a España 2018 - prima tappa : cronometro Malaga-Malaga. Subito distacchi tra gli uomini di Classifica - Fabio Aru deve difendersi : prima tappa per la Vuelta a España 2018: stasera si parte con una cronometro individuale in quel di Malaga. C’è Subito sfida tra i favoriti in chiave classifica generale: nonostante il chilometraggio sia molto limitato gli scalatori potranno già sentire la pressione e perdere secondi importanti in apertura. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa frazione iniziale. Percorso Percorso cittadino di 8 km quasi tutto piatto, con solo una ...

Vuelta a España 2018 : le tappe chiave per la Classifica generale : Tutto davvero apparecchiato per la Vuelta a España 2018: sabato, con la breve cronometro di Malaga, scatta il terzo ed ultimo grande giro stagionale per quanto riguarda il World Tour di ciclismo. Come di consueto la corsa a tappe spagnola si presenta come la più dura ed imprevedibile, con un percorso davvero tostissimo e pieno di arrivi in salita. Andiamo a scoprire le frazioni chiave per quanto riguarda la classifica generale. tappe ...

Vuelta a España 2018 : le possibili sorprese per la Classifica generale : Una Vuelta a España 2018 senza un vero padrone, almeno alla vigilia. Quando mancano tre giorni alla partenza da Malaga infatti non si riesce a trovare un nettissimo favorito in chiave successo finale per la corsa a tappe iberica. Favoriti, outsiders, ma anche grandi sorprese che potrebbero tentare il colpaccio: tra i nomi meno altisonanti tra addetti ai lavori e bookmakers potrebbe spuntare qualcuno che riesca a far saltare il banco. Il Team ...

Vuelta di Spagna – Vincenzo Nibali con i piedi per terra : “sarà difficile lottare per la Classifica generale” : Vincenzo Nibali alla Vuelta di Spagna con i piedi per terra: lo Squalo non ‘illude’ i suoi fan dopo l’infortunio al Tour de France Manca pochissimo all’edizione 2018 della Vuelta di Spagna: si comincia sabato con la cronometro individuale di Malaga per vivere poi tre settimane di puro spettacolo. La Bahrain Merida ha scelto un roster tosto e forte per la corsa iberica, che segna il ritorno in bici di Vincenzo Nibali ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali senza briglie! Si lotta per la Classifica generale? Paolo Slongo : “Migliora ogni giorno! Terremo duro e poi…” : Vincenzo Nibali ha studiato un piano di battaglia per la Vuelta di Spagna: superare senza grossi danni la prima settimana, iniziare a stare bene nella seconda e poi dare tutto nella parte finale. La strategia dello Squalo sembra ben delineata, si attaccherà il dorsale numero 1 sulla schiena e non sembra intenzionato a utilizzare la corsa a tappe iberica soltanto come un allenamento in vista dei Mondiali. La classe del campione si vede anche in ...