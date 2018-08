Classifica Mondiale costruttori F1 2018 | lotta serratissima tra Ferrari e Mercedes

MotoGP - Classifica Mondiale 2018 : graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. Marquez in testa : Non si è disputato il GP di Gran Bretagna 2018, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP, a causa dell’impraticabilità della pista dovuta alla fitta pioggia caduta a Silverstone. Marc Marquez rimane saldamente in testa alla Classifica generale con un largo vantaggio su Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018: Classifica GENERALE Mondiale MotoGP 2018 1 Marc Marquez Honda SPA 181 2 Valentino ...

Moto2 - Classifica Mondiale 2018 : graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. In vetta Francesco Bagnaia : La cancellazione del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2, fa rimanere invariata la situazione in graduatoria generale con Francesco Bagnaia davanti a tutti (189 punti) con tre lunghezze di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira e 76 sul Alex Marquez. Va da sé che i primi due si ritroveranno a Misano, tra un paio di settimane, per sfidarsi in ottica iridata. Classifica Mondiale 2018 ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Sebastian Vettel accorcia le distanze - -17 da Lewis Hamilton : Sebastian Vettel si è portato a 17 punti di distacco da Lewis Hamilton nella Classifica del Mondiale piloti F1. Il tedesco della Ferrari ha conquistato il GP del Belgio 2018 proprio davanti al britannico e ha così recuperato sette lunghezze fondamentali per tenere aperti i conti. La lotta tra i due titani è sempre più intensa, chi vincerà il quinto titolo iridato della carriera? Classifica Mondiale piloti ...

Sebastian Vettel si è portato a 17 punti di distacco da Lewis Hamilton nella Classifica del Mondiale piloti F1. Il tedesco della Ferrari ha conquistato il GP del Belgio 2018 proprio davanti al britannico e ha così recuperato sette lunghezze fondamentali per tenere aperti i conti.

Classifica Motogp: il Mondiale Piloti alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna 2018, atteso oggi domenica 26 agosto sulla pista inglese di Silverstone.

Giovedì 23 agosto è il quarantacinquesimo anniversario del ranking Atp: la classifica del tennis mondiale è nata ufficialmente nel 1973, il primo numero 1 ufficiale è stato Ilie Nastase

Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings allunga verso il titolo - +58 su Antonio Cairoli : Jeffrey Herlings ha firmato una nuova doppietta e ha ormai ipotecato il Mondiale motocross MXGP. L’olandese ha dominato anche il GP di Svizzera e ora ha 58 punti di vantaggio su Antonio Cairoli che ha dovuto affrontare dei problemi fisici in terra elvetici. A quattro gare dal termine la contesa sembra ormai chiusa, l’alfiere della KTM sembra essere pronto a destituire il Campione del Mondo. Di seguito la Classifica generale del ...

Diretta Rally Germania 2018. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche

Classifica MotoGp: Mondiale Piloti dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Jorge Lorenzo che continua a sperare nel titolo Mondiale, Marc Marquez però aumenta il vantaggio

MotoGP - Classifica Mondiale 2018 : Marc Marquez allunga - +59 su Valentino Rossi : Marc Marquez allunga in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo, grazie al secondo posto ottenuto nel GP di Austria, è sempre più padrone del campionato e ora ha 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi che oggi si è dovuto accontentare del sesto posto. Jorge Lorenzo si è imposto al Red Bull Ring e sale al terzo posto con una lunghezza di margine sul compagno di squadra Andrea Dovizioso. Classifica Mondiale MotoGP: 1. ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia torna in testa - +3 su Oliveira : Francesco Bagnaia torna in testa alla Classifica del Mondiale Moto2 2018 grazie alla vittoria conquistata nel GP di Austria. Il centauro italiano ora ha tre punti di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira, i due hanno ormai fatto il vuoto e si sfideranno per il trionfo finale. Classifica Mondiale Moto2: Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco Bagnaia Kalex ITA 189 2 Miguel Oliveira KTM POR 186 3 Alex ...

