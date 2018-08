Cinque Stelle | nessuna guida

Passante Sud - un coro di no a Salvini. I Cinque Stelle : «Non servirà farlo» : Le associazioni economiche Dal mondo dell'economia è invece l'Ance a sollecitare il Passante Sud. «Abbiamo sempre detto che è necessario costruire un Passante per alleggerire il traffico dell'...

"Grillini totalitari e Di Maio inadeguato" : lo schiaffo di Giordana ai Cinquestelle : Non erano tre amici al bar, ma il legame era ancora più solido dell'amicizia. Condividendo progetti e strategie e avevano fatto qualcosa di impossibile 'si erano presi Torino'. Ora, non al bar ma a ...

Autostrade - Giovanni Tria frena i Cinque Stelle su Cassa depositi e prestiti : passa la linea Giorgetti : Poche ore dopo, secondo un retroscena di Repubblica, uomini vicini al ministro dell'Economia hanno decisamente smentito l'ipotesi. La proposta già non godeva dei favori dei pronostici, considerando ...

I Cinquestelle puntano il dito su Raneri : botta e risposta sui conti del Comune : Oggi questa amministrazione ha la grande opportunità di avere reclutato professionisti prestati alla politica e non "professionisti della politica". Perciò appare giusto e doveroso comunicare ai ...

[Il retroscena] Toti commissario del Ponte Morandi. Ecco il patto per la ricostruzione tra Cinque Stelle - Lega e Forza Italia : "Sono pronto a prendermi questo onere". Giovanni Toti è ad un passo dall'essere nominato commissario straordinario per la ricostruzione dopo il tragico crollo del Ponte Morandi. Il governatore della ...

De Magistris : «In corsa per la Regione sì al patto con i Cinquestelle» : Luigi de Magistris, anno sette. Da Palazzo San Giacomo verso la corsa per l?altro palazzo, Santa Lucia, con l?incubo del default che si allontana, ma pur sempre con equilibri difficili da...

Gronda di Genova - storia di un’opera contestata (soprattutto dai Cinque Stelle) : «Ci viene poi raccontata, a turno, la favoletta dell'imminente crollo del Ponte Morandi». È quanto scriveva, in un comunicato stampa dell'8 aprile 2013, il Coordinamento dei Comitati...

De Magistris : 'In corsa per la Regione sì al patto con i Cinquestelle' : Luigi de Magistris, anno sette. Da Palazzo San Giacomo verso la corsa per l'altro palazzo, Santa Lucia, con l'incubo del default che si allontana, ma pur sempre con equilibri difficili da sostenere. ...

Gronda di Genova - storia di un’opera contestata (sopratutto dai Cinque Stelle) : «Ci viene poi raccontata, a turno, la favoletta dell'imminente crollo del Ponte Morandi». È quanto scriveva, in un comunicato stampa dell'8 aprile 2013, il Coordinamento dei Comitati...

Alberto Perino - il leader dei No Tav manda al diavolo i Cinque Stelle : 'Fanno solo proclami sterili' : solo a febbraio, ricorda Repubblica, Perino si era sperticato in roboanti elogi per i grillini: 'L'unica forza politica, in questo momento, che può generare la differenza è il M5s'. Oggi che il ...

Ungaretti - il poeta a Cinque stelle : Onestà, onestà. Il grido, destinato a ritorcersi contro chi ne abusa come un boomerang sempre più rapido, un secolo fa risuonò anche in letteratura. Mentre Salvemini dava a Giolitti del “ministro della malavita” e Croce credeva invece di poter giudicare un politico dalla sola abilità come fosse un c

Silvio mette Gerardo Greco al TG4Parte l'assalto a Lega-Cinque Stelle : Basta con il "populismo" su Rete4. Basta con l'informazione "alla Mario Giordano", che tanto ha giovato alla crescita di Lega e m5s, contribuendo al loro trionfo elettorale a discapito di Forza Italia Segui su affaritaliani.it

Tajani zittisce i Cinque Stelle "Pontificano da un'amaca" : Prima a Luigi Di Maio: 'Andasse in mezzo agli operai, invece di pontificare in camicetta bianca'. Poi a Danilo Toninelli e Alessandro Di Battista: 'Io sui cantieri della Tav ci sono andato, il ...

Cinque fantastiche serate per gli eventi dell'agosto verbanese - Dal 10 al 14 agosto : capodanno hawayano - cena sotto le stelle - fuochi d'... : Ha ricevuto numerosi premi internazionali per i suoi spettacoli e dal 2011 è Direttore Artistico di Gardaland, . Inoltre a tarda serata la musica di Vasco Rossi con la band Deviazioni Spappolate , ...