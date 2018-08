Ciclismo su pista – Europei Jrs U23 | Guazzini e Scarsi d’oro nel madison

Ciclismo su pista – Europei Juniores e U23 : Paternoster d’oro nell’omnium - argento per Capobianchi nel Kierin : Europei pista JRS/U23: Paternoster e Capobianchi, capolavoro Italia. Dopo l’oro di Miriam Vece arrivano anche il primo posto di Letizia nell’Omnium U23 e l’argento di Giada nel Keirin JRS: la Nazionale azzurra sale a quota 19 E’ ancora il tricolore a volare alto ad Aigle, nella quinta giornata di gare dei Campionati Europei pista per Juniores e Under 23. Non sembra proprio volersi fermare l’avanzata della ...

Ciclismo su pista – Europei U23 : Miriam Vece d’oro nei 500mt : L’azzurra vince nei 500 mt donne Under 23 e conquista il suo secondo oro personale – Argento per Migle Marozaite, bronzo Millicent Tanner Corre più veloce del vento, Miriam Vece. E’ ancora l’azzurra cremonese a salire sul primo gradino del podio nel velodromo svizzero di Aigle, sede degli Europei pista per Juniores e Under 23: la 21enne, dopo essersi presa un argento nella velocità a squadre ed un oro nella velocità ...

Ciclismo su pista - Europei Junior/U23 2018 : nella quarta giornata due ori un argento ed un bronzo per l’Italia : Non smette di conquistare allori l’Italia agli Europei Junior/under 23 di Ciclismo su pista: ad Aigle, in Svizzera, arrivano oggi due ori, un argento ed un bronzo, che portano il medagliere azzurro a quota 16, con 10 ori, 4 argenti e due bronzi. Titoli continentali per Miriam Vece e Vittoria Guazzini. Miriam Vece si mette al collo l’oro nella velocità individuale under 23, avendo superato nell’atto conclusivo la lituana Migle ...

Ciclismo su pista - Europei Juniores/U23 : ancora tante medaglie per l’Italia : Azzurri inarrestabili anche nella quarta giornata di prove ad Aigle – medaglie d’oro nello Sprint individuale donne U23 e nell’Omnium femminile JRS, bronzo nell’Omnium maschile JRS, argento nella Corsa a Punti maschile U23 Continua ad arricchirsi il bottino della Nazionale italiana ai Campionati Europei pista Under 23 e Juniores. Un’altra giornata trionfale per la selezione azzurra, che nel quarto giorno di ...

Ciclismo su pista – Europei U23 : il quartetto femminile da sogno - oro per l’Italia : Europei di Ciclismo su pista JRS/U23: Guazzini, Manfredi e quartetto U23… che Italia! Altri tre titoli continentali nella terza giornata ad Aigle: successi delle azzurre nell’inseguimento a squadre U23, inseguimento individuale maschile e femminile Juniores (con il bronzo di Sofia Collinelli) – Vece in semifinale della Velocità archivio FCI Un’altra giornata trionfale, la terza di questi Campionati Europei Under 23 ...

Ciclismo su pista - Europei Juniores e U23 2018 : Italia da sogno con altri tre ori. Vittoria Guazzini - Samuele Manfredi e il quartetto femminile conquistano il titolo : L’Italia continua ad essere assoluta protagonista degli Europei Juniores e Under 23 di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento ad Aigle (Svizzera). Nella terza giornata di gara il Bel Paese ha conquistato altre quattro medaglie, di cui tre d’oro, aumentando così ulteriormente un bottino già ricco. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Il primo titolo di giornata arriva da Vittoria Guazzini, che dopo l’oro mondiale, si impone anche a ...

Ciclismo su pista - Europei Juniores e U23 2018 : Italia da sogno con altri tre ori. Guazzini - Manfredi e il quartetto femminile conquistano il titolo : L’Italia continua ad essere assoluta protagonista degli Europei Juniores e Under 23 di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento ad Aigle (Svizzera). Nella terza giornata di gara il Bel Paese ha conquistato altre quattro medaglie, di cui tre d’oro, aumentando così ulteriormente un bottino già ricco. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Il primo titolo di giornata arriva da Vittoria Guazzini, che dopo l’oro mondiale, si impone anche a ...

Ciclismo su Pista - Europei Juniores ed Under 23 : altri nove titoli per l’Italia a Aigle : titoli iridati al quartetto donne Juniores e a Gloria Scarsi (eliminazione jrs) – Secondo posto per il quartetto maschile e Vece-Fidanza-Manzoni nella velocità a squadre U23 Sono nove i titoli assegnati ieri a Aigle in occasione dei Campionati Europei Pista Under 23 e Juniores e le Nazionali azzurre riescono a mettersi al collo due titoli e due secondi posti, muovendo il medagliere e portandolo a 8 medaglie: cinque d’oro e tre di ...

Ciclismo su pista - Europei juniores/U23 2018 : Gloria Scarsi strappa il terzo oro - quartetto femminile scatenato : Altri giornata ricca di trionfi per l’Italia agli Europei 2018 di Ciclismo su pista riservati alle categorie U23 e juniores che si stanno disputando ad Aigle (Svizzera). Gli azzurri conquistano due medaglie d’oro e due argenti portando così il bottino parziale a otto podi dopo solo due giorni di gara. Il quartetto femminile dell’inseguimento a squadra juniores ha primeggiato come da pronostico visto che questo trenino domina in ...

Ciclismo su pista - Europei Under23/Juniores : Cavalli ORO e Alzini ARGENTO nell’inseguimento individuale - Paternoster e Scarsi regine nell’eliminazione e nello scratch : Andati in archivio i Mondiali di Ciclismo su pista Juniores, dove l’Italia si è confermata ai vertici mondiali con quattro titoli iridati, gli azzurri hanno iniziato una nuova avventura. Da oggi fino a a domenica 26 agosto si svolgeranno ad Aigle (Svizzera) gli Europei Juniores e Under23 e l’inizio è stato decisamente promettente per i colori azzurri. Il Bel Paese ha infatti ottenuto già tre ori ed un ARGENTO in questa prima giornata, ...

Ciclismo – Europei Pista Juniores/Under23 : Letizia Paternoster e Marta Cavalli d’oro : Europei Pista JrS/U23: Cavalli oro, Alzini argento nell’inseguimento, Scarsi regina dello scratch e Paternoster dell’eliminazione Piovono medaglie nel carniere azzurro ad Aigle. Dopo l’oro di Letizia Paternoster arrivano quelli di Marta Cavalli, con l’argento di Martina Alzini, nell’inseguimento donne under 23, e di Gloria Scarsi nello scratch donne Juniores. Come partenza non c’è male! l’Italia ha ...

Ciclismo su pista - Dino Salvoldi : “Italia senza dimora. Emigreremo per preparare le Olimpiadi. Con le ragazze un grande futuro” : L’Italia del Ciclismo su pista continua a mietere grandi successi come hanno dimostrato i brillanti risultati ottenuti ai recenti Europei di Glasgow e c’è anche un settore giovanile in grande fermento capace di brillare ai Mondiali juniores sotto la spinta di Vittoria Guazzini. Il settore è in grande salute nonostante l’assenza di un impianto in cui potersi allenare viste le problematiche della struttura di Montichiari che è ...

Ciclismo - Mondiali pista Juniores : l'Italia si conferma al top - quattro medaglie d'oro per gli azzurri : Sono loro le nuove campionesse del mondo, grazie ai punti guadagnati vincendo praticamente tutti sprint. Alle loro spalle si è accesa una lotta all'ultima volata tra Russia , Malkova e Miliaeva, , ...

Ciclismo – Mondiali pista Juniores : l’Italia si conferma al top - quattro medaglie d’oro per gli azzurri : Con quattro titoli iridati, la Nazionale azzurra termina al secondo posto del medagliere con lo stesso numero di titoli vinti della Germania e uguaglia il record dello scorso anno I Mondiali pista Juniores si sono conclusi per l’Italia con un bottino di quattro medaglie d’oro. Non siamo ai livello dello scorso anno quando portammo a casa un totale di sette medaglie, ma si conferma la bontà complessiva del movimento, avendo vinto lo stesso ...