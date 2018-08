Ciclismo | GP Plouay 2018 | Oliver Naesen concede il bis | velocisti anticipati sotto la

oasport

(Di domenica 26 agosto 2018) Doveva essere volata, ma a volte nelnon tutto va secondo i piani. Basta un cambio metereologico, con la pioggia, a scombinare tutti i piani dei. Al GP, Bretagne Classic – Ouest-France, con 256 chilometri piuttosto pianeggianti ma conditi da qualche strappetto, ad imporsi è il belga. A due anni di distanza (ci era riuscito nel 2016) l’uomo dell’AG2R si ripete, vincendo in una volata a tre, anticipando il gruppo principale. Corsa dura, dunque, nonostante un’altimetria non insormontabile: il maltempo ha davvero ribaltato gli equilibri in gara. A circa 70 chilometri dal traguardo si è formato l’attacco decisivo: superstiti in tre. Uomini da classiche: il già citato, Michael Valgren della Astana e Tim Wellens della Lotto Soudal. Accordo perfetto nel trio che è arrivato fino al traguardo: nello sprint ristretto ...