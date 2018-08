Chicago PD 6 | news | anticipazioni e titoli episodi

ilnotiziangolo

: Incendio in un appartamento a Chicago: 8 morti tra cui 6 bambini - - #Incendio #appartamento #Chicago: - zazoomnews : Incendio in un appartamento a Chicago: 8 morti tra cui 6 bambini - - #Incendio #appartamento #Chicago: - zazoomnews : Chicago casa va a fuoco 8 morti - #Chicago #fuoco #morti -

(Di domenica 26 agosto 2018)PD 6 ritornerà presto in tv. La serie crime più amata della NBC prevede infatti il suo debutto già nei prossimi giorni. I fan dovranno attendere ben poco tempo prima di scoprire che cosa succederà nei nuoviPD 6 dovrà affrontare innanzitutto una grossa perdita, a causa del cliffhanger precedente. Se non hai ancora visto le puntate del quinto capitolo, considera quanto segue come SPOILER.PD 6 trama eLa sinossi ufficiale non è ancora stata rilasciata, ma possiamo già fare delle ipotesi su quello che potrebbe succedere all’Intelligence. Abbiamo lasciato Voight in un mix di rabbia, dolore e frustrazione ed immaginiamo la sua sete di vendetta. Negli ultimi anni, il leader della squadra ha dovuto affrontare diversi colpi: l’addio a Erin, la morte del figlio ed infine l’omicidio di Alvin. Il braccio destro di Voight è finito in ...