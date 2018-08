CHICAGO | INCENDIO IN APPARTAMENTO | 8 MORTI | 6 SONO BAMBINI Usa | ultime notizie video

Incendio in un appartamento a CHICAGO : 8 morti - tra cui 6 bambini - : Il rogo in un palazzo di tre piani nel quartiere ispanico. Tra le vittime anche un neonato. Due persone ricoverate in gravi condizioni. Ancora da chiarire le cause. Una donna ha visto le fiamme e dato ...

Usa - incendio in un appartamento di CHICAGO : morte 8 persone - 6 sono bambini : Otto persone, tra cui sei bambini, sono rimaste uccise in un grave incendio scoppiato in un condominio di tre piani a Chicago. Il rogo nel quartiere ispanico del terzo centro abitato più grande degli Usa, è stato definito come uno dei roghi più mortali mai avvenuti nella città. Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni, tra queste c’è anche un pompiere. La causa dell’incendio, avvenuta nel blocco 2200 di ...

