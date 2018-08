Che l' innocente Dreyfus sia riabilitato | soltanto allora la Francia sarà

Livorno - cari Che della polizia per lo striscione anti-partiti. Nogarin : “Reazione fuori misura - nessuno innocente” : Tensione tra polizia e antagonisti a Livorno , culminata in una carica da parte dei poliziotti nei confronti dei militanti che avevano esposto sulla facciata di un palazzo uno striscione contro il Pd, la Lega e il M5s poco prima che si svolgesse la cerimonia di apertura di “Effetto Venezia”. Nei tafferugli, sostiene la questura, il vicario del questore ha riportato la frattura del polso mentre altri 4 poliziotti sono ricorsi alle cure ...

Il prete Che "curava i gay" sospeso per abusi - ma lui : "Innocente" : Don Anatrella, prete e psicanalista francese, è stato sospeso da ogni incarico pastorale. Le accuse che hanno portato a questo provvedimento riguardano presunti abusi sessuali ai danni dei suoi "pazienti".Sì perché il sacerdote in questione sosteneva di essere attivo nel campo delle "cure all'omosessualità". Il settantasettene, nel corso della sua vita, si è occupato anche di studiare la cosiddetta ideologia gender. Le notizie diffuse in queste ...