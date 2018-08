Centro studi Sardos | la legge ' autocastrata sui suini'

Salute : l’Oms sceglie un Centro milanese per lo studio delle malattie degli agricoltori : Tra i 73 centri di collaborazione riconosciuti in tutto il mondo, solo 40 sono stati riconfermati dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ come centri di collaborazione attiva in ambito di Medicina del Lavoro: l’International Centre for Rural Health (centro Internazionale di Medicina Rurale) dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano e’ uno di questi. Si tratta di un traguardo importante per Claudio Colosio, ...