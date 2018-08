Cav | vicino a Salvini | no a interferenze

Ammazza il vicino a colpi di pistola : "Mi affumi Cav a col suo barbecue" : Lo hanno trovato in un magazzino del quartiere della Marinella, a Palermo, dove si era nascosto dopo aver ucciso il vicino di casa: martedì sera il 60enne Piero Billitteri ha perso la testa, al ...

OMICIDIO SFERRACavALLO - UCCIDE IL VICINO PER IL BARBECUE/ Ultime notizie Palermo : "Non hai coraggio di sparare" : UCCIDE il VICINO di casa per il BARBECUE: Ultime notizie Palermo, OMICIDIO SFERRACAVALLO. Il 60enne Pietro Billitteri ha freddato il 43enne Cosimo D'Aleo al culmine di una banale lite.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:53:00 GMT)