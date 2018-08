Castello della Rancia sold out per la seconda giornata di Biumor

AL Castello DELL'ABATE AL VIA LA 7EDIZIONE DELLA RASSEGNA "IL LUOGO DELL'INCANTO" : La cinque giorni di spettacoli, tutti ad ingresso libero e con inizio alle ore 22 pensati per accontentare un pubblico variegato, è stata promossa ed organizzata dall'assessorato al turismo e alla ...

Pesaro - via a Magic Castle. Il Castello di Gradara diventa il Regno della Fantasia : ... offre performance e spettacoli ispirati alla tradizione della Commedia dell'Arte e al Carnevale di Venezia. Saranno di scena a Gradara con le loro coloratissime ballerine , ogni costume è realizzato ...

Premio Ravera - un antipasto al Castello della Rancia con Enzo Gragnaniello : Protagonista la grande musica grazie alla partecipazione di importanti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Su tutti Enzo Gragnaniello , rappresenta una delle voci più belle di ...

White Castle - sabato 21 al Castello della Leonessa di Montemiletto. : A fare da cornice alla serata, gli spettacoli di luce e fuoco allestiti dall'Opera Circus Animation, agenzia di 'nouveau cirque' alla francese, che porterà la storica arte circense ed il teatro delle ...

“Una valigia più Ligera” - romantica epopea su Milano in scena nel cuore della città : domenica 15 luglio al Castello Sforzesco : La romantica epopea di una Milano che rinasce sarà in scena al Cortile delle armi del Castello Sforzesco, domenica 15 luglio. “Una valigia più Ligera” è il titolo dello spettacolo teatrale del giornalista e scrittore Piero Colaprico che racconterà “la Milano del dopoguerra, la memoria che resta, la Ligera” (definizione gergale della criminalità organizzata). Gli attori-cantanti Valerio Bongiorno e Virginia Zini, i ...

A Udine la notte della Festa in Castello : Sarà l'evento dell'estate 'La Festa in Castello' di venerdì 13 luglio a Udine , apertura casse alle 17, apertura porte alle 19, inizio concerti ore 19:30 con dj Set di apertura Funkabit, una serata - ...

SANANDA MAITREYA - il 17 luglio dal vivo nel CORTILE DELLA ARMI delCastello SFORZESCO di Milano : 'Nel sollevare le nostre voci per raggiungere il coro del mondo - racconta SANANDA MAITREYA - punteremo i nostri strumenti verso le stelle che brillano luminose attraverso gli occhi dell'amore e ...

Emre Can in Piazza Castello a Torino - ‘prima’ passeggiata da bianconero per il tedesco della Juventus [GALLERY] : Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino, i tifosi bianconeri vogliono una foto con lui Emre Can è stato accolto a Torino con calore da parte dei tifosi. Il calciatore tedesco è approdato alla Juventus con il benestare dei supporter bianconeri, che ora vogliono tra le fila della propria squadra anche Cristiano Ronaldo. Emre Can ieri ha fatto la sua apparizione a Piazza Castello a Torino attirando ...

Festa dell’Uva al Castello di Gropparello (PC) : i bambini protagonisti della pigiatura : Da tempo, il Castello di Gropparello, sulle colline piacentine, ha preso a cuore l’avventurosa missione di rispondere alle domande dei più piccoli e di solleticare la loro curiosità con eventi e storie fantastiche che hanno molto a che fare con le tradizioni e il passato. Anche quello non troppo lontano. Il quesito stagionale di fine estate e inizio autunno è: come nasce il vino? Accompagnati dalle iniziative organizzate tra grappoli in arrivo ...

Rolls-Royce - un Castello su quattro ruote : alla scoperta dell’incredibile abitacolo della Phantom [FOTO] : La nuova ammiraglia della nobile Casa inglese nasconde un abitacolo opulento e lussuoso caratterizzato dall’uso di materiali rari e pregiati che fanno da contorno a sofisticati gadget tecnologici La Rolls-Royce Phantom è probabilmente la berlina può lussuosa e opulenta proposta sul mercato automotive, capace di nascondere nei suoi 5,75 metri di lunghezza un incredibile concentrato di lusso e opulenza senza eguali. L’abitacolo della Phantom ...

Sere Fai d'estate al Castello per conoscere la fortuna letteraria e artistica della Manta : Appuntamento venerdì 29 e sabato 30 giugno con due eventi speciali al castello della Manta, in provincia di Cuneo, che sarà aperto in notturna in occasione delle "Sere Fai d'estate 2018", la grande ...

Processo Maroni - dimezzato il Castello della accuse : Si dimezza il castello delle accuse, e a restare in piedi è solo la più lieve delle imputazioni con le quali la Procura di Milano ha trascinato sul banco degli imputati Roberto Maroni. L'ex ministro degli Interni ed ex presidente della Regione Lombardia è stato condannato questa mattina dal tribunale di Milano a un anno di carcere per il reato di turbativa di procedimento, per avere fatto assunto in una società della Regione la sua ...