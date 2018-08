Caso Diciotti | gli atti passano da Agrigento a Tribunale dei Ministri

Caso Diciotti - Di Maio : "Salvini vada avanti ma c'é pieno rispetto per i pm". Renzi : "Doppia morale - vergogna" : E che manganellare via web gli avversari quando fa comodo non è politica, ma barbarie. Parlavano di onestà, dovrebbero scoprire la civiltà'. Non chiediamo a DiMaio di far dimettere #Salvini 'in 5 ...

Caso Diciotti - Salvini indagato dalla Procura di Agrigento : La Procura di Agrigento ha ufficialmente iscritto nel registro degli indagati Matteo Salvini e un capo di gabinetto del Viminale. Il Procuratore Luigi Patronaggio oggi è stato a Roma dove ha sentito due funzionari del Ministero dell'Interno nell'ambito della sua indagine per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale, relativa al mancato sbarco sulla terra ferma dei migranti soccorsi in mare dalla nave Diciotti.Gli atti adesso ...

Notizie del giorno : Caso Diciotti e Salvini indagato : Notizie del giorno: dopo nove giorni di trattative e tensioni si sblocca il caso legato alla nave Diciotti. Fondamentale è stata la collaborazione di Albania e Irlanda, gran parte degli sforzi arriveranno dalla Cei, che accoglierà circa 100 persone. Notizie del giorno: caso Diciotti News. Dopo nove giorni di trattative e tensioni si sblocca il caso legato alla nave Diciotti. Fondamentale è stata la collaborazione di Albania e Irlanda, che si ...

Caso Diciotti - si dimette il presidente dell'Agenzia del Farmaco : "Intollerabile come medico vedere i migranti trattati in questo modo" : Il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco, Stefano Vella, ha presentato le dimissioni al ministro della salute Grillo e alla conferenza delle Regioni per la vicenda Diciotti. "Non mi è possibile tollerare - ha detto all'ANSA - come medico, di presiedere un ente di salute pubblica in questo momento in cui persone vengono trattate in questo modo sul nostro territorio, dove esiste un sistema universalistico di garanzia della salute. ...

Caso Diciotti - premier Conte alza la voce contro la UE - : In queste condizioni l'Italia non ritiene possibile aderire al bilancio, alla luce di una politica così incoerente sul piano sociale", ha affermato Conte. Giovedì il leader del "Movimento 5 Stelle", ...

Si sblocca il Caso Diciotti. Venti migranti in Albania - il resto accolto dai vescovi : Al nono giorno, finalmente, la via d’uscita. Ci tendono una mano l’Irlanda e l’Albania, disposti ad accogliere una Ventina dei migranti trattenuti a bordo della «Diciotti». «Felici di dare una mano all’Italia», annuncia a sera Tirana e il ministro Enzo Moavero si precipita a ringraziare. Forse pure Serbia e Montenegro potrebbero ospitare qualche de...

Da #fateliscendere a #nessunotocchisalvini - Caso Diciotti sui social : Da #fateliscendere a #nessunotocchisalvini, caso Diciotti sui social Il caso della nave della Guardia Costiera che ha salvato 177 migranti al largo di Lampedusa ha innescato uno scontro politico nazionale e internazionale, ma ha anche acceso la fantasia di social media manager e moltiplicato il traffico dei social ...

Caso Diciotti - indagati Salvini e un funzionario - Il ministro : "Una vergogna - serve la riforma della giustizia" : La Procura di Agrigento, che indaga sul Caso della nave Diciotti della guardia costiera, "al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma", ha deciso di iscrivere sul registro degli indagati due ...

Caso Diciotti a una svolta - Salvini : "I migranti sbarcheranno nelle prossime ore" : "Gli immigrati della Diciotti sbarcheranno nelle prossime ore". L'annuncio a sorpresa, dopo il lungo braccio di ferro con l'Ue, arriva dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che però avverte: "La ...

Salvini è indagato per il Caso Diciotti : La procura di Agrigento ha iscritto lui e il suo capo di gabinetto nel registro degli indagati, sembra per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio The post Salvini è indagato per il caso Diciotti appeared first on Il Post.