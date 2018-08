Caso Diciotti | Di Maio | «Salvini vada avanti ma rispetto per i Pm» Renzi | «Doppia morale»

Anche Di Battista ha detto la sua sul Caso Diciotti : Nel suo viaggio per le Americhe, Alessandro Di Battista ha dimostrato di non perdere mai di vista le vicende nazionali , intervenendo spesso tramite Facebook. Interventi che sanno parlare all'anima ...

Anche Di Battista ha detto la sua sul Caso Diciotti : Nel suo viaggio per le Americhe, Alessandro Di Battista ha dimostrato di non perdere mai di vista le vicende nazionali, intervenendo spesso tramite Facebook. Interventi che sanno parlare all'anima movimentista del M5s con più vigore di un Roberto Fico (che di carattere e meno irruento ed è limitato dal suo ruolo istituzionale) e aiutano a far digerire meglio l'alleanza, scomoda ma necessaria, con la Lega, ...

Caso Diciotti - dimenticata la dignità delle persone : In gran parte provenienti dall’Eritrea, nazione che ha legami storici con l’Italia, pur pesantemente segnati da forme di duro colonialismo nel passato, quanti sono in attesa sulla...

Caso Diciotti - un balzo indietro di oltre trent’anni : L'Italia, nel 1985, ha ratificato con legge ordinaria la Convenzione Internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York nel 1979, introducendo nel nostro ordinamento, già a quel tempo, un reato specifico, recentemente "spostato" nel codice penale, con la cd. riforma della riserva di codice. La ratifica con legge ordinaria, e non con decreto del Presidente della Repubblica, è abbastanza indicativa ...

Caso Diciotti - Di Maio : “Salvini vada avanti ma c’é pieno rispetto per i pm”. Renzi : “Doppia morale - vergogna” : Il ministro Salvini vada avanti perché non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle. Il Governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul Caso della nave Diciotti ma c’è «pieno rispetto» per l’azione della magistratura per cui non dobbiamo «attaccare» i pm che indagano. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ...

Caso Diciotti : gli atti passano da Agrigento a Tribunale dei Ministri : Il Ministro dell'Interno resta indagato insieme al suo capo di gabinetto per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. Il capo del Viminale definisce l'indagine una vergogna -

Caso Diciotti - Di Maio : "Salvini vada avanti ma c'é pieno rispetto per i pm". Renzi : "Doppia morale - vergogna" : E che manganellare via web gli avversari quando fa comodo non è politica, ma barbarie. Parlavano di onestà, dovrebbero scoprire la civiltà'. Non chiediamo a DiMaio di far dimettere #Salvini 'in 5 ...

Caso Diciotti - Salvini indagato dalla Procura di Agrigento : La Procura di Agrigento ha ufficialmente iscritto nel registro degli indagati Matteo Salvini e un capo di gabinetto del Viminale. Il Procuratore Luigi Patronaggio oggi è stato a Roma dove ha sentito due funzionari del Ministero dell'Interno nell'ambito della sua indagine per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale, relativa al mancato sbarco sulla terra ferma dei migranti soccorsi in mare dalla nave Diciotti.Gli atti adesso ...

Notizie del giorno : Caso Diciotti e Salvini indagato : Notizie del giorno: dopo nove giorni di trattative e tensioni si sblocca il caso legato alla nave Diciotti. Fondamentale è stata la collaborazione di Albania e Irlanda, gran parte degli sforzi arriveranno dalla Cei, che accoglierà circa 100 persone. Notizie del giorno: caso Diciotti News. Dopo nove giorni di trattative e tensioni si sblocca il caso legato alla nave Diciotti. Fondamentale è stata la collaborazione di Albania e Irlanda, che si ...

Caso Diciotti - si dimette il presidente dell'Agenzia del Farmaco : "Intollerabile come medico vedere i migranti trattati in questo modo" : Il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco, Stefano Vella, ha presentato le dimissioni al ministro della salute Grillo e alla conferenza delle Regioni per la vicenda Diciotti. "Non mi è possibile tollerare - ha detto all'ANSA - come medico, di presiedere un ente di salute pubblica in questo momento in cui persone vengono trattate in questo modo sul nostro territorio, dove esiste un sistema universalistico di garanzia della salute. ...

Caso Diciotti - premier Conte alza la voce contro la UE - : In queste condizioni l'Italia non ritiene possibile aderire al bilancio, alla luce di una politica così incoerente sul piano sociale", ha affermato Conte. Giovedì il leader del "Movimento 5 Stelle", ...

Si sblocca il Caso Diciotti. Venti migranti in Albania - il resto accolto dai vescovi : Al nono giorno, finalmente, la via d’uscita. Ci tendono una mano l’Irlanda e l’Albania, disposti ad accogliere una Ventina dei migranti trattenuti a bordo della «Diciotti». «Felici di dare una mano all’Italia», annuncia a sera Tirana e il ministro Enzo Moavero si precipita a ringraziare. Forse pure Serbia e Montenegro potrebbero ospitare qualche de...

Da #fateliscendere a #nessunotocchisalvini - Caso Diciotti sui social : Da #fateliscendere a #nessunotocchisalvini, caso Diciotti sui social Il caso della nave della Guardia Costiera che ha salvato 177 migranti al largo di Lampedusa ha innescato uno scontro politico nazionale e internazionale, ma ha anche acceso la fantasia di social media manager e moltiplicato il traffico dei social ...