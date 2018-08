Caso Diciotti | Di Maio | Salvini vada avanti ma c' é pieno rispetto per i pm

Caso Diciotti - si dimette il presidente dell'Agenzia del Farmaco : "Intollerabile come medico vedere i migranti trattati in questo modo" : Il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco, Stefano Vella, ha presentato le dimissioni al ministro della salute Grillo e alla conferenza delle Regioni per la vicenda Diciotti. "Non mi è possibile tollerare - ha detto all'ANSA - come medico, di presiedere un ente di salute pubblica in questo momento in cui persone vengono trattate in questo modo sul nostro territorio, dove esiste un sistema universalistico di garanzia della salute. ...