Cancellato Gp Silverstone per maltempo

Maltempo Gran Bretagna - la pioggia non si ferma : Cancellato il Moto GP di Silverstone : Il Gp 2018 di Silverstone del Motomondiale non si correrà per le avverse condizioni meteo. Dopo una serie ripetuta di rinvii e la pioggia incessante che non ha mai smesso di scendere, la direzione corsa ha optato per l’annullamento del Gran Premio, su indicazione dei piloti. L'articolo Maltempo Gran Bretagna, la pioggia non si ferma: cancellato il Moto GP di Silverstone sembra essere il primo su Meteo Web.