Calciomercato Torino - i “casi” Ljajic e Niang : la situazione : Ljajic e Niang potrebbero lasciare il Torino nelle prossime calde ore di Calciomercato, non è chiusa la sessione in Francia, Spagna e Turchia “Ci sono richieste per i nostri attaccanti, il mercato è ancora aperto. Ho detto che Iago è un nostro pilastro, ma nelle prossime ore ragioneremo sugli altri e vedremo cosa succederà”. Gli altri, citati dal presidente del Torino Urbano Cairo, sono Ljajic e Niang, entrambi richiestissimi in ...

Calciomercato Torino - Cairo blinda Iago Falque : 'Non è in vendita' : Calciomercato ancora protagonista, almeno per quel che riguarda le uscite. In casa Torino infatti ci sono da risolvere le vicende legate al futuro di Iago Falque, Niang e Adem Ljajic: i tre sono al ...

Calciomercato Torino - Cairo : “mai pensato vendere Falque” : “Iago Falque è un nostro giocatore importantissimo e non abbiamo mai pensato di venderlo, rifiutando anche offerte abbastanza importanti a luglio”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo a Quattordio dove si gioca la sesta edizione del Trofeo Mamma Cairo. “Sarà bello – ha aggiunto Cairo – vedere giocare insieme Belotti e Zaza. Ma penso alla squadra non ai singoli, è importante come l’insieme si ...

Calciomercato Torino - deciso il futuro di Ljajic : mossa a sorpresa e doppia cessione in attacco : Calciomercato Torino – Ko nei minuti finali per il Torino nella gara d’esordio del campionato di Serie A contro la Roma, i granata adesso sono al lavoro per preparare un’altra importante e difficile partita, quella in trasferta contro l’Inter di Luciano Spalletti. Nelle ultime ore novità a sorpresa di mercato e che riguardano l’attacco. L’arrivo di Zaza ha affollato ancora di più il reparto avanzato, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - la decisione della dirigenza per l’attacco : Calciomercato Torino – Il campionato del Torino è iniziato con una sconfitta, una buone prestazione comunque per la squadra di Walter Mazzarri nella gara contro la Roma. Il Calciomercato si è concluso alla grande per i granata e con gli arrivi del centrocampista Soriano e dell’attaccante Simone Zaza. Ma ancora non è finita, alcuni campionati sono ancora aperti e potrebbero concretizzarsi operazioni in uscita. Nelle ultime ore sono ...

Calciomercato - super offerta del Siviglia al Torino per Iago Falque : addio vicino [CIFRE e DETTAGLI] : Il Calciomercato non è ancora finito, in particolar modo previste alcune novità nelle prossime ore anche sul fronte Torino. Nelle ultime ore il club granata ha piazzato il colpo Simone Zaza, l’attacco è sempre più affollato considerando i 3-5-2 e per questo motivo potrebbe esserci un’uscita entro le prossime ore. L’indiziato numero uno è Iago Falque, lo sfogo del calciatore è stato chiaro, lo spagnolo ha chiesto rispetto. ...

Calciomercato Torino - due cessioni : Coppola e Procopio in Serie C : Torino - Il Torino ha ceduto due baby elementi nelle Serie inferiori. E' ufficiale il passaggio del portiere Domenico Coppola al Cuneo, mentre il difensore Matteo Procopio andrà a farsi le ossa nella ...

Calciomercato Torino - Petrachi apre alla cessione di Iago Falque : Calciomercato Torino – Il Torino in campo per la prima giornata del campionato di Serie A contro la Roma, ecco le indicazioni di Petrachi ai microfoni di Sky Sport: “Zaza non l’abbiamo soffiato alla Sampdoria, ci abbiamo parlato per un mese. Quando abbiamo deciso di dover fare l’affondo, senza aspettare un’uscita, lo abbiamo fatto. Mazzarri ci ha chiesto più centimetri, più sostanza fisica in mezzo al campo ...

Il Calciomercato non è finito - operazioni per Genoa - Fiorentina e Torino : 1/5 AFP/LaPresse ...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Calciomercato Torino - le prime parole di Zaza da giocatore granata : “ho coronato il sogno di tornare in Italia” : prime parole di Simone Zaza dopo l’ufficialità del suo passaggio al Torino, l’attaccante ex Valencia ha svelato di aver coronato il sogno di tornare in Italia Prima il Valencia, poi il Torino. Anche il club granata ha ufficializzato l’arrivo di Simone Zaza, pubblicando sul proprio comunicato anche le parole del presidente Cairo e di Simone Zaza. “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal ...

Calciomercato - alle 20 stop delle trattative. Gervinho-Parma - Zaza va al Torino Segui la diretta : Per la prima volta il Calciomercato si fermerà prima dell'inizio del campionato. Questa sera alle 20.00 lo stop alle trattative. - 18.30 Simone Zaza dal Valencia al Torino in prestito con diritto di ...

Calciomercato Torino - ufficiale l’arrivo di Simone Zaza dal Valencia : i dettagli : L’attaccante italiano si trasferisce al Torino con la formula del prestito con riscatto obbligatorio, beffata dunque la Sampdoria Simone Zaza è un nuovo attaccante del Torino, il Valencia ha diramato un comunicato in cui svela di aver trovato l’accordo con i granata per la cessione in prestito con riscatto obbligatorio dell’ex Juventus. Due milioni subito e dodici tra un anno, questi i dettagli dell’operazione, ...

LIVE Calciomercato - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : venerdì 17 agosto. Marchisio rescinde con la Juve - Zaza va al Torino! : CLICCA QUI PER tutte LE trattative DEL 16 AGOSTO Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 17 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista del campionato di Serie A che ...