Calciomercato Roma | offerta per Strootman dal Marsiglia

Calciomercato : la Roma si indebolisce - ceduto Strootman al Marsiglia. Si attende il sì del calciatore [CIFRE e DETTAGLI] : Kevin Strootman è molto vicino al Marsiglia dell’ex allenatore capitolino Rudi Garcia. Il forte centrocampista della Roma è stato fondamentalmente ceduto da Monchi, il quale ha accettato l’offerta dei francesi: 23 milioni più bonus. Il giocatore non ha ancora deciso se accettare o meno la proposta del Marsiglia e ha preso tempo per riflettere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Calciomercato Roma – Gonalons ceduto al Siviglia : arriva l’ufficialità : La Roma ha ufficializzato la cessione di Gonalons al Siviglia: i dettagli dell’operazione La Roma ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo al Siviglia del centrocampista francese Maxime Gonalons che giocherà dunque nel club spagnolo fino al 30 giugno 2019. Gonalons, arrivato nell’estate del 2017 dal Lione, ha disputato nella stagione scorsa 23 partite in maglia giallorossa. (Int/AdnKronos) L'articolo ...

Calciomercato Roma - Monchi annuncia una cessione : Calciomercato Roma – La Roma è in campo per la gara di campionato contro il Torino, prima del match indicazioni di Monchi ai microfoni di Sky Sport: “Gonalons se tutto va bene andrà al Siviglia in prestito secco. Il giocatore sta andando oggi in Spagna e domani farà le visite mediche. Olsen? Sostituire Alisson non era facile, è uno dei cinque migliori portieri al mondo. Ma tra tante possibilità abbiamo scelto Olsen che ha ...

Calciomercato Roma - Monchi sfoltisce la rosa : accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons : Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons, in Spagna il mercato resterà aperto fino al 31 agosto Il mercato italiano ha chiuso ieri i battenti, ma in giro per l’Europa è ancora possibile fare acquisti. In Spagna, per esempio, il termine ultimo è fissato per il 31 agosto, dunque i club della Liga continuano a muoversi per rinforzare le proprie rose. Il Siviglia è pronto a fare la spesa ...

Pagellone Calciomercato Serie A 2018-2019 : i voti a tutte le squadre. Juventus stellare - Inter in scia - Roma rinnovata - Napoli fermo : Si è concluso il calciomercato estivo 2018 e non sono mancati i grandi colpi che hanno arricchito la nostra Serie A. Di seguito il quadro completo di acquisti e cessioni delle venti squadre e il Pagellone per le operazioni effettuate. ATALANTA: Mercato giudicato insufficiente da coach Gasperini che si è lamentato dei pochi rinforzi avuti dalla società, impoveritasi invece di uomini importanti come i difensori Caldara e Spinazzola ma anche ...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Calciomercato Roma - Monchi soddisfatto del lavoro della società : “mai ricevuto un no da Pallotta” : Monchi tira le somme dei colpi messi a segno in questa sessione estiva di Calciomercato: le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma “Questo è il mio secondo mercato estivo e devo dire che non ho mai ricevuto un no da Pallotta. A volte ci ho messo un minuto a convincerlo, a volte qualche ora e altre un giorno ma alla mi ha sempre detto sì”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, nel corso della conferenza ...

Calciomercato Roma - Nzonzi si presenta : “sentivo la necessità di cambiare - sono qui per crescere” : Il nuovo centrocampista della Roma si è presentato oggi, dichiarando di voler crescere e vincere dei titoli con i giallorossi “A Siviglia ho trascorso tre anni bellissimi, ma sentivo la necessità di una nuova sfida e per questo sono qui in un grande club che mi farà crescere”. Il campione del mondo, Steven N’Zonzi spiega i motivi della decisione di lasciare il Siviglia per approdare alla Roma. ”sono un ...

Calciomercato Roma - Monchi soddisfatto : “abbiamo fatto ciò che avevamo in testa” : Il direttore sportivo giallorosso ha parlato di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Nzonzi “Il mercato in entrata finisce domani, in uscita rimarrà invece aperto. Credo comunque che siamo vicini alla fine e sono molto contento anche se si può sempre fare meglio“. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, si esprime così sul mercato del club giallorosso. “Abbiamo fatto ciò che avevamo in testa ...