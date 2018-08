Calabria | non riesce a rientrare a riva | bagnante soccorso a Ricadi

Calabria - escursionisti travolti da torrente in Calabria - Ancu e Upi Calabria : “Il sistema di allerta non va” : Anci Calabria e Upi Calabria hanno convocato un incontro per lunedì prossimo “al fine di consentire ai sindaci di confrontarsi sulle delicate tematiche emerse in questi giorni in materia di allerta meteo e prevenzione dei rischi, dopo la tragedia che si e’ consumata sul Pollino”. E’ quanto si legge in una nota. “Caro Sindaco – hanno scritto in una lettera ai sindaci, il presidente di Anci Calabria Gianluca ...

Calabria - sotto sequestro le aree delle gole. Norme di sicurezza non rispettate : E' stato notificato anche al sindaco alle prime ore di questa mattina il decreto di sequestro che riguarda la vasta area che interessa le quattro gole del Raganello, in contrapposizione alla notizia ...

Calabria - il soccorritore che ha salvato Chiara : «Non dimenticherò quella bimba» : Non dimenticherà mai lo sguardo della piccola Chiara, la bimba che ha salvato dopo che un’ondata di piena istantanea ha travolto un gruppo di escursionisti nelle gole del Raganello a Civita, provincia di Cosenza, nel Parco del Pollino. Una tragedia che ha provocato dieci morti. Pasquale Gagliardi, dirigente medico dell’elisoccorso regionale Calabria, ha portato al sicuro quella bambina di 9 anni, in ipotermia: Chiara era coperta dal fango, ...

Calabria - escursionisti travolti da un torrente : “C’era allerta gialla - una tragedia che non doveva accadere” : “C’era un’allerta gialla, diramata dalla protezione civile regionale, significa che in situazioni di questo tipo si possono avere esondazioni improvvise di corsi d’acqua, rapido innalzamento dei fiumi, smottamenti, frane, sono una serie di effetti derivanti dall’evento che possono comportare anche la perdita di vite umane”. Lo ha detto il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli ...

Calabria - morti nelle Gole del Raganello : “Un’altra tragedia che non doveva esserci. Allerta gialla ignorata” : “Un’altra tragedia che non doveva esserci. C’era un’Allerta gialla che e’ stata ignorata: l’Allerta gialla prevede anche esondazioni improvvise e la Calabria, in questo senso, e’ particolarmente predisposta“: lo ha dichiarato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, intervenendo a “Radio anch’io”, su Raiuno. Il Capo della Protezione civile si e’ detto convinto della ...

Calabria - 10 MORTI NELLE GOLE DEL RAGANELLO/ Ultime notizie : “Parco del Pollino non c'entra con la sicurezza” : Parco del Pollino: 10 MORTI, vivi i 3 dispersi. Ultime notizie, torrente Killer nel RAGANELLO: “troppi turisti". Una tragedia forse annunciata, quella accaduta NELLE scorse ore a Cosenza(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:18:00 GMT)

Calabria - torrente travolge escursionisti : tre dispersi trovati lontani dalle gole - non si erano resi conto della tragedia : Non si sarebbero neppure accorti della tragedia avvenuta ad alcuni chilometri di distanza, i tre giovani dati inizialmente per dispersi e poi ritrovati sani e salvi nel Parco del Pollino ma non nella zona di Civita colpita dalla tragedia. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, l’auto dei tre era stata trovata lungo la strada e per questo i loro nomi erano finiti inizialmente nella lista dei probabili dispersi. I tre però avevano poi ...

Calabria - sul torrente Raganello il problema non è la sicurezza ma la responsabilità : Voglio fare un breve commento alla tragedia del torrente Raganello, che ha visto la morte di dieci escursionisti travolti da un’ondata di piena. Lo faccio a metà fra l’avvocato e l’abituale frequentatore della montagna, da oramai più di 40 anni. Diciamo subito che, dal punto di vista penale, una responsabilità la si può rinvenire se gli escursionisti o una parte di essi erano accompagnati da guide. Una guida deve sapere che se il tempo è incerto ...

Calabria - Costa : “Al 99% non ci sono più dispersi. Ora accertare le responsabilità - questi sono morti che urlano” : “Al 99% non ci sono più dispersi tra le persone coinvolte dalla piena del torrente Raganello“. A dirlo è stato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, assieme al prefetto di Cosenza, Paola Galeone, al termine della riunione del comitato per l’ordine pubblico che si è svolta nel municipio di Civita. Il ministro ha comunicato anche che i tre dispersi segnalati vicino alle gole del parco del Pollino – tre pugliesi di 21, 22 e 23 ...

Calabria - Costa : “Italia stanca di piangere i morti. Divieto d’accesso alle gole? C’è delibera non applicabile” : “L’Italia è stanca di piangere i morti. Io sono venuto qui proprio per capire chi doveva fare cosa e magari non lo ha fatto”. A dirlo Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, a Civita, dopo aver fatto visita ad alcune delle persone coinvolte nell’ondata del torrente Raganello e ricoverate in ospedale. “Il Divieto d’accesso alle gole? C’è una delibera del Comune non applicabile. Significa che non ha ...

Calabria - la speranza dei soccorritori : “Non rispondono ma la loro auto è stata trovata in un’altra zona” : L’auto di tre dispersi è stata ritrovata a 17 chilometri dalle gole del Raganello e identificata grazie a una foto su Twitter. La speranza dei soccorritori è che i tre superstiti, quando l’ondata a travolto gli escursionisti nel parco del Pollino, si trovassero da un’altra parte. “Al momento non hanno dato notizie, ma i cellulari non prendono”. Ecco i loro nomi: Giuseppe De Santis, Enrico Luccarini e Adriana ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : quel percorso è pericoloso - lì le guide ufficiali non entrano : Il percorso delle Gole del Raganello, lungo 13 km, nel Parco del Pollino, è ritenuto pericoloso dalle guide ambientali escursionistiche riconosciute che infatti non lo percorrono e non vi conducono gruppi di escursionisti: “Ogni volta che piove, l’alveo del fiume si modifica. Questo noi lo sappiamo bene e per questo non ci avventuriamo in queste Gole: ai turisti le facciamo vedere dall’alto, o solo nella parte iniziale del ...