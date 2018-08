Cagliari | Sau | ' Riscattiamoci dopo un brutto ko!'

Cagliari - la Fiorentina piomba su Sau! : Marco Sau , attaccante del Cagliari , piace alla Fiorentina . Come scrive la Gazzetta dello Sport , la Fiorentina si iscrive alla corsa per l'ex Foggia e Juve Stabia, che piace anche a Leganes e Udinese.

Fenerbahçe-Cagliari 2-1 : Sau non basta : INSTANBUL- Il Cagliari cade per la prima volta in precampionato. In Turchia, il Fenerbahce non si fa sorprendere e si impone con il punteggio di 2-1. Maran si affida al 4-3-1-2 con Barella a ...