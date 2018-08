Cagliari-Sassuolo 2-2 | super Pavoletti | Boateng riacciuffa i rossoblù al 98′

Serie A - Cagliari -Sassuolo : 2-2. Il tabellino : Boateng esulta dopo il pari su rigore alla Sardegna Arena. Getty Cagliari-Sassuolo 2-2 , Primo tempo 1-0, MARCATORI: 10' Pavoletti, C,, 54' Berardi, S,, 73' Pavoletti, C,, 99' Boateng, S,, rig., ...

Diretta/ Cagliari Sassuolo (risultato finale 2-2) streaming video e tv : Pareggia Boateng su rigore al 99' : Diretta Cagliari Sassuolo streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alla Sardegna Arena due squadre reduci da esordi opposti in Serie A(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:29:00 GMT)

Diretta/ Cagliari Sassuolo (risultato live 2-1) streaming video e tv : Segna ancora Pavoletti di testa : Diretta Cagliari Sassuolo streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Alla Sardegna Arena due squadre reduci da esordi opposti in Serie A(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:58:00 GMT)

Diretta/ Cagliari Sassuolo (risultato live 1-0) streaming video e tv : Pavoletti sfiora la doppietta : Diretta Cagliari Sassuolo streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Alla Sardegna Arena due squadre reduci da esordi opposti in Serie A(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:11:00 GMT)

Diretta/ Cagliari Sassuolo (risultato live 1-0) streaming video e tv : La sblocca Pavoletti di testa : Diretta Cagliari Sassuolo streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Alla Sardegna Arena due squadre reduci da esordi opposti in Serie A(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 20:30:00 GMT)

Cagliari-Sassuolo - le formazioni ufficiali : Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in arrivo importanti indicazioni per il proseguo del torneo. Match molto interessante quello tra Cagliari e Sassuolo, rappresenta uno scontro per la salvezza, inizio sprint per gli ospiti con il successo nella gara contro l’Inter. Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali Cagliari: Cragno; Srna, Romagna, ...