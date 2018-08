Cagliari | non basta Pavoletti | il Sassuolo fa 2-2 al 97'

Super Fiorentina - sorride il Genoa - Samp ko. Cagliari - Pavoletti non basta : ROMA - Un Gerson che illumina un Franchi saziato da cinque gol, un Pavoletti che fa sognare il Cagliari fermato dal Var al 97', un Genoa che vince ricordando le vittime della tragedia del ponte ...

Maran : "A Empoli non si è visto il vero Cagliari" : Empoli. Ronaldo Maran parla di giornata storta e di un Cagliari che si è mostrato diverso dalle precedenti apparizioni per spiegare il brutto stop registrato a Empoli. "Non abbiamo fatto la partita ...

Klavan atterra a Cagliari per la firma - ma non è finita per Maran… : Klavan passa dal Liverpool al Cagliari, il centrale approda alla corte di mister Maran al termine di una trattativa lampo Ragnar Klavan passa dal Liverpool al Cagliari. Il calciatore è atterrato in terra sarda ed a breve firmerà il contratto che lo legherà al club guidato da Maran. Un colpo molto interessante del patron Giulini, un acquisto che dà esperienza alla difesa e che potrebbe non restare ‘isolato’ dato che proseguono i ...

Cossu dice addio al calcio - ma non al Cagliari : per Andrea un ruolo nel settore giovanile del club : La ‘storia d’amore’ tra il Cagliari e Andrea Cossu non finisce con l’addio al calcio del calciatore: il nuovo ruolo del sardo nel club rossoblù Dai campi di calcio al settore giovanile del Cagliari, l’ex giocatore e bandiera rossoblù Andrea Cossu entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico del club sardo. Ritiratosi dal calcio giocato nei giorni scorsi con all’attivo 270 partite in rossoblù, ...

E' morto Gustavo Giagnoni storico allenatore di Torino e Cagliari. Dal 77 al 79 sulla panchina della Roma : È morto Gustavo Giagnoni, storico allenatore del Torino e del Cagliari. Aveva 85 anni. La notizia è apparsa sul sito della squadra granata, che ne ricorda la 'profonda umanità e il temperamento ...

Morto Gustavo Giagnoni : allenò Torino - Cagliari e Milan : E' Morto a 85 anni Gustavo Giagnoni, ex difensore e poi allenatore, fra le altre, di Toro, Cagliari, Roma, Udinese e Milan . A dare l'annuncio è il sito internet della squadra Granata, sul quale si ...

Fenerbahçe-Cagliari 2-1 : Sau non basta : INSTANBUL- Il Cagliari cade per la prima volta in precampionato. In Turchia, il Fenerbahce non si fa sorprendere e si impone con il punteggio di 2-1. Maran si affida al 4-3-1-2 con Barella a ...

Cagliari - eccoti Bradaric ma non è finita : nuovo colpo in canna per Giulini : Cagliari, due innesti in procinto di arrivare alla corte di Maran, il presidente sardo Giulini continua a lavorare sul mercato Cagliari pronto ad ufficializzare gli ultimi colpi della campagna di rafforzamento estiva. Per Bradaric è praticamente fatta, sotto consiglio del connazionale croato Srna, il calciatore arriverà in terra sarda per firmare il suo nuovo accordo. Il centrocampista di 26 anni che ha appena concluso l’esperienza ...

Napoli - Cagliari e Frosinone inizio fuori casa : Napoli, Cagliari e Frosinone cominceranno la Serie A fuori casa per indisponibilità dei relativi stadi, oggetto di lavori di adeguamento. Anche di questo si terrà conto nella compilazione del ...

"Aerei a Cagliari - stangata ai non residenti : signor ministro - blocchi questo scempio" : Poi è arrivata l'attuale Continuità Territoriale che, pur presentando delle criticità, ha dato ossigeno al turismo e all'economia isolana, permettendo una mobilità maggiore per lavoro, per piacere, ...