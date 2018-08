Blog NET NEUTRALITY Lindsay Kemp | Pierrot on Mars

The Innocents - recensione in anteprima Blogo del teen-drama sovrannaturale di Netflix : The Innocents, la nuova serie di Netflix disponibile dal 24 agosto 2018, è uno di quegli show che possono essere visti da differenti angolature: dal teen drama, alla storia coming-of-age, passando per l'amore impossibile ed il sovrannaturale. Da questo punto di vista, i due creatori Hania Elkington e Simon Duric hanno fatto un lavoro che vuole davvero cercare di catturare l'attenzione di più persone possibili.Di cosa parla The Innocents? ...

Disincanto - la recensione in anteprima Blogo della nuova serie Netflix di Matt Groening : La locandina di Disincanto recita "Dal creatore de I Simpson" ma, in realtà, avrebbe fatto meglio a dire "Dal creatore di Futurama". Perché la nuova serie tv di Matt Groening, in arrivo su Netflix dal 17 agosto 2018, è più un diretto discendente di quanto imparato dalle avventure di Fry, Leela e Bender piuttosto che dalle dinamiche mostrate da Homer e dalla sua famiglia.Disincanto parte da una premessa molto semplice: dimenticatevi la ...

Isabella Ferrari a Blogo : "La serie Baby su Netflix non è una storia tranquillizzante - non è per Rai1" : Ospite premiata a Le Giornate del Cinema di Maratea, Isabella Ferrari ha parlato del suo passato televisivo e del suo presente tra cinema e Netflix. L'attrice, infatti, è tra le protagoniste di Baby, la serie (seconda produzione originale italiana di Netflix, dopo Suburra) ispirata al caso delle Baby squillo dei Parioli.Sarò la madre di una delle adolescenti protagoniste, è un ruolo che desideravo da tanto. Perché una vicenda del genere è ...