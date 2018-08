: Di Maio,Ue ignobile, veto a Bilancio. Bocceremo Ceta - TgLa7 : Di Maio,Ue ignobile, veto a Bilancio. Bocceremo Ceta - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Voglio legge bilancio coraggiosa, sarà un autunno rovente' #luigidimaio - comilara : Prima di minacciare veti su bilancio #UE, che incrementa stanziamenti per rafforzamento frontiere esterne, #Conte e… -

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Diannuncia "una legge dicoraggiosa"e "un". "L'sarà, se l'estate è stata così non potete immaginare cosa sarà l'con i poteri forti che ci stanno facendo la guerra in questo momento", ha detto a SkyTg24. Dispiega che il governo intende fare "una legge dicoraggiosa, che mette al centro i cittadini. Ma se in Europa ci hanno trattato così sull'immigrazione mi immagino cosa faranno sui conti".(Di domenica 26 agosto 2018)