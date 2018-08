Berlusconi | ' Sono vicino a Salvini | vicenda giudiziaria assurda'

Salvini indagato - Berlusconi : “Gli sono vicino”. Renzi : “Di Maio ha doppia morale”. Le Pen : “Giudici contro popolo” : Ci voleva un’inchiesta della magistratura per riavvicinare Silvio Berlusconi a Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, infatti, rompe il riserbo tenuto negli ultimi tempi nei confronti dell’ormai ex alleato e gli invia una nota di vicinanza dopo che la procura di Agrigento lo ha iscritto nel registro degli indagati per la vicenda della nave Diciotti. “Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini la cui assurda ed inconsistente ...

MAURIZIO COSTANZO/ Non ci sono più i politici di una volta : "Non voto nemmeno Berlusconi" : L'intervista a MAURIZIO COSTANZO in edicola sul Tempo: "I politici di oggi sanno comunicare, ma non hanno ironia. Berlusconi? Idee diverse, non l'ho mai votato".(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:48:00 GMT)

Paperoni - Berlusconi fuori dalla top ten : ecco chi sono oggi i più ricchi d'Italia : Leonardo Del Vecchio, fondatore del colosso degli occhiali Luxottica, è per il sesto anno consecutivo in testa alla classifica dei Paperoni di Borsa italiani. Esce invece dopo molti anni dalla lista ...

come mai renzi e Berlusconi Sono convinti che la brutta storia dei 48 milioni di rimborsi alla lega - Politica : DAGOREPORT Sia berlusconi sia renzi sono convinti di due cose. Primo: presto il tema dei migranti da sbarco, che da tanto fiato alla propaganda di Salvini, col finire dell'estate, chiuderà i battenti. ...

Forza Italia - fuga verso la Lega : chi sono i 'traditori' di Silvio Berlusconi : La fuga da Forza Italia verso la Lega si allarga. Dopo la rottura nel centrodestra sulla nomina di Marcello Foa in Rai , dicono fonti del Carroccio al Corriere della Sera 'è la volta buona'. Fino a ...

Berlusconi all Huffington 'Candidato alle europee Sono a disposizione di Forza Italia' : ROMA - 'Io Sono a disposizione di Forza Italia. Saranno come sempre gli organi del nostro Movimento a prendere una decisione'. Risponde così il presidente di FI, Silvio Berlusconi, in un' intervista ...

Nomine Rai - Marcello Foa “rispetto tutti - non sono Belzebù”/ Ultime notizie : cosa chiede Berlusconi al Governo : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:23:00 GMT)

Berlusconi e le olgettine - spunta il video : "Non sono presidente di niente" : Silvio Berlusconi e le richieste delle olgettine: spunta un video risalente al 2011 e di cui è venuta in possesso l’agenzia Ansa. Il filmato è stato catturato di nascosto con un telefonino all’interno di villa San Martino: le ragazze, presumibilmente due, fanno delle richieste di lavoro all’allora presidente del Consiglio, che seduto su un divano spiega le sue ragioni per cui non potrà accontentarle: "Io non sono presidente di niente a ...

In un video del 2011 le 'Olgettine' chiedono a Berlusconi di lavorare. L'ex premier : "Io sono stato distrutto perché sono quello del 'bunga-bunga'" : "Fai una cosa, dì a tuo figlio a Mediaset, digli 'fai una carità' anche se lui ci odia (...) se lui dice domani 'io voglio quella che faccia questo programma'...". Così Marysthell Polanco, una delle giovani delle serate ad Arcore, portava avanti nel 2011, come si vede in un video agli atti del processo Ruby ter e di cui l'ANSA è venuta in possesso, le pressanti richieste per avere un lavoro in tv, così come le ...

Berlusconi Attacca i M5s : Sono schiavi delle ideologie di sinistra : Berlusconi Attacca i M5s: Sono schiavi delle ideologie di sinistra “Forza Italia combatterà una dura battaglia in Parlamento sui temi… L'articolo Berlusconi Attacca i M5s: Sono schiavi delle ideologie di sinistra proviene da Essere-Informati.it.

Silvio Berlusconi contro il Movimento 5 Stelle : “Sono totalmente incapaci e confusi - rovineranno aziende e lavoratori” : Dopo giornate di silenzio, Berlusconi torna a criticare il governo Conte e il decreto dignità: "Con questo provvedimento i Cinque Stelle confermano non solo di essere del tutto inadatti e incapaci di governare, ma anche di essere prigionieri delle vecchie ideologie della sinistra, che anche la sinistra ha ormai abbandonato".Continua a leggere