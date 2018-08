Belgio | su asciutto più probabile una sola sosta

F1 - GP Belgio 2018 : previsioni meteo per la gara - si corre sull’asciutto! Rischio pioggia nullo : C’è una cosa certa per il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1: non c’è alcuna possibilità che piova durante la gara, in programma a partire dalle ore 15.10 sul circuito di Spa-Francorchamps. Dopo l’acqua che ha fatto capolino ieri nel Q3 favorendo Lewis Hamilton, capace di conquistare la pole position davanti a Sebastian Vettel, oggi si prevede il sole sul tracciato delle Ardenne e le previsioni meteo della vigilia sono ...