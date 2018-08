Bekaert | lavoratori invitati al Franchi per Fiorentina Chievo

Fiorentina ospita 250 lavoratori Bekaert : ANSA, - FIRENZE, 26 AGO - Un gesto di solidarietà da parte della Fiorentina nei confronti dei lavoratori della Bekaert che perderanno il posto: 250 di loro sono stati invitati stasera al Franchi in ...

Sting suona al presidio dei lavoratori Bekaert a Figline Valdarno : Sting suona al presidio dei lavoratori Bekaert a Figline Valdarno Visita del cantautore, che vive nel comune fiorentino, agli operai che anche ad agosto sono rimasti davanti ai cancelli dello stabilimento belga a rischio chiusura Parole chiave: ...

Firenze - al presidio dei lavoratori dell’ex Pirelli Bekaert di Figline Valdarno arriva anche Sting e canta con gli operai : Visita eccellente questa mattina davanti ai cancelli della Bekaert a Figline Valdarno (Firenze) dove gli operai sono in presidio permanente dopo l’annuncio della chiusura dello stabilimento e il conseguente licenziamento dei 318 lavoratori: intorno alle 11, chitarra in spalla, è arrivato Sting, Figlinese d’adozione perché da anni possiede in zona una tenuta. Il cantante inglese ha ascoltato le storie degli operai e si è intrattenuto con loro ...

Di Maio davanti ai cancelli della Bekaert con i lavoratori : 'Il ministero lavorerà per salvare i 318 dipendenti' : 'Oggi sono davanti ai cancelli della Bekaert, a Figline Valdarno in Toscana, per incontrare i lavoratori in presidio costante'. Il ministro Luigi di Maio è arrivato sino alla sede dell'azienda per un ...

Chiudono i cancelli della Bekaert per la pausa estiva - ma i lavoratori restano : 'Presidiamo l'azienda - non vogliamo brutte sorprese' : Da oggi, 5 agosto, per due settimane , fino al 19 agosto, i cancelli della Bekaert di Figline Valdarno, in cui sono occupati numerosi operai del Valdarno aretino, Chiudono per la consueta pausa estiva.

'Massimo sostegno ai lavoratori Bekaert' - mozione di 'Insieme per Cavriglia' approvata all'unanimità in consiglio comunale : E' stata approvata all'unanimità durante la seduta del consiglio comunale di questo giovedì 26 luglio la mozione presentata dal gruppo "Insieme per Cavriglia" che impegna il Sindaco e il Comune di ...