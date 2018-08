Beach Volley – Le prime finaliste della Coppa Italia

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. Colpacci di Alfieri/Sacripanti e Calì/Brembilla nella giornata delle qualificazioni : Spettacolo e sorprese nella giornata dedicata alle qualificazioni della Coppa Italia di Caorle, sesta tappa del Campionato Italiano con l’assegnazione del primo trofeo stagionale. A firmare i risultati più sorprendenti sono stati in campo maschile Alfieri/Sacripanti che hanno sconfitto i vincitori dell’ultima tappa del BPER Banca BVIT domejica scorsa a Cesenatico Benzi/Bertoli, mentre tra le donne Calì/Brembilla hanno superato dopo ...

Beach Volley - campionato italiano a Caorle : i risultati delle qualificazioni : Il campionato italiano di Beach Volley dà i suoi primi verdetti: i risultati delle qualifiche di Caorle Si sono da poco concluse a Caorle (Venezia) le qualificazioni alla sesta tappa del campionato italiano Assoluto di Beach Volley, che assegnerà l’edizione 2018 della Coppa Italia: al termine di una lunga giornata di gare, con ben 40 incontri disputati su 4 campi, si è completato il quadro dei due tabelloni principali a doppia ...

Beach Volley : Coppa Italia - a Caorle sono partite le qualificazione : Caorle, VENEZIA, - sono scattate questa mattina alla Piterpan Beach Arena di Caorle, Venezia, le partite di qualificazione della terza edizione della Coppa Italia 2018 di Beach Volley , nel quadro ...

Beach Volley - Campionati Italiani Giovanili 2018 - Caorle. Il Club Italia domina l’Under 21. Conferme e sorprese nell’Under 16 e 19 : Sono stati assegnati in settimana i tre titoli Giovanili tricolori, prima l’Under 16 a Brunico e poi l’Under 19 e 21 a Caorle dove da oggi scendono in campo i protagonisti della Coppa Italia. Nella categoria Under 21 trionfo delle coppie del Club Italia con doppia finale tutta azzurra, mentre qualche sorpresa è arrivata nella categoria Under 19 dove il solo Viscovich è salito sul gradino più alto del podio fra gli atleti che la ...

Beach Volley - chiuse le iscrizioni per il Memorial Claudio Giri : sarà un'edizione da record : Sabato 25 e domenica 26 agosto lo sport umbro ricorda uno dei personaggi più amati nel mondo delle schiacciate, e lo farà schierando oltre settanta atleti sui campi dello stabilimento balneare Zocco ...

Beach Volley – A Caorle sarà assegnata la Coppa Italia : Per gli appassionati di Beach Volley l’appuntamento è a Caorle questo weekend, nella città veneziana si disputerà la Coppa Italia femminile e maschile Il campionato Italiano assoluto di Beach Volley torna in grande stile per uno degli appuntamenti clou della stagione: da venerdì 24 a domenica 26 agosto sulle spiagge di Caorle si assegnerà la Coppa Italia maschile e femminile, al termine di una settimana tutta dedicata ai Beacher che ...

Beach Volley – Campionato Italiano U19 : i risultati : Campionato Italiano Under 19: Trionfano Viscovich-Dal Corso e Tonello-Mirabelli Si è svolto lunedì 20 e martedì 21 agosto a Caorle l’ultimo atto del Campionato Italiano Under 19 di Beach Volley maschile e femminile: ad aggiudicarsi l’ambito titolo nazionale sono stati, nel settore maschile, Marco Viscovich e Gianluca Del Corso, e tra le ragazze Elisa Tonello e Annalisa Mirabelli. Viscovich-Dal Corso, che partivano dal numero 2 del ...

Beach Volley – Coppa Italia 2018 : a Caorle la grande sfida : Beach Volley: A Caorle si assegna la Coppa Italia 2018 Il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley torna in grande stile per uno degli appuntamenti clou della stagione: da venerdì 24 a domenica 26 agosto sulle spiagge di Caorle si assegnerà la Coppa Italia maschile e femminile, al termine di una settimana tutta dedicata ai Beacher che vedrà in successione, sempre sul litorale veneziano, l’assegnazione dei titoli Italiani Under 19 (già ...

Beach Volley – Tutto pronto per le Kinderiadi Trofeo delle Regioni : Il torneo di Beach Volley giovanile in campo dal 26 al 29 agosto Il meglio del Beach Volley giovanile è pronto a scendere in campo a Porto San Giorgio: dal 26 al 29 agosto la cittadina marchigiana ospiterà la quindicesima edizione delle Kinderiadi Trofeo delle Regioni di Beach Volley, manifestazione nata nel 2004 nell’ambito del progetto “Kinderiadi” organizzato dalla Fipav e Kinder+Sport. La presentazione ufficiale delle Kinderiadi Trofeo ...

Beach Volley : Under 16 - Hanni-Schieder e Sambin-Azzolin sono Campioni d'Italia : BRUNICO, BOLZANO,- Assegnati a Brunico i primi titoli nazionali della neonata categoria Under 16 di Beach Volley . L'edizione di debutto del Campionato Italiano per i Beacher più giovani, disputata ...

Beach Volley - World Tour 2019. Parte da Siofok in Ungheria la corsa verso Tokyo 2020. Già in calendario nove tornei e c’è il King of the Court! : L’estate sta finendo ma il Beach volley mondiale non va in ferie mai. Si è chiusa da due giorni la stagione internazionale del 2018 con le Finali di Amburgo e già si Parte per il 2019, anno decisivo per la corsa alla qualificazione olimpica. Sono già nove gli appuntamenti in calendario per il World Tour della prossima stagione, alcuni dei quali 3 o 4 Stelle con già tanti punti preziosi in palio e il torneo più atteso sarà quello di Las ...

Mizuno Beach Volley Marathon : tutto pronto per la 22ª edizione : 22ª edizione della Mizuno Beach Volley Marathon: il più partecipato evento Open della specialità nel mondo torna a Bibione. Attesi al secondo appuntamento stagionale oltre 3000 iscritti tra professionisti e appassionati Dopo l’esplosiva edizione di maggio, con 2.800 squadre iscritte, più di 12.000 atleti ed un totale di quasi 25.000 partecipanti, torna a settembre il secondo appuntamento della Mizuno Beach Volley Marathon. Il 14-15-16 ...