Bastano 3 700 euro al mese per lo scippo della pensione

(Di domenica 26 agosto 2018) Tra le proposte sulle pensioni d'oro quella targata M5s è la più longeva. Difesa dal vicepremier Luigi Di Maio e messa nero su bianco in un disegno di legge firmato dal capogruppo pentastellato alla Camera dei deputati Francesco D'Uva. Galleggia anche se, giorno dopo giorno emergono problemi, più di tipo tecnico e di merito che politico.In sintesi, il disegno di legge dei propone di ricalcolare le pensioni "pari o superiori agli 80mila". Il titoloproposta è "Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a 4.000mensili".Due cifre che non tornano, come hanno avuto modo di segnalare i lettori del Giornale in questi giorni. Chi ha unadi 80milaha un reddito inferiore ai 4.000. A fare chiarezza sulla reale soglia è il Cosmed, associazione di dirigenti e medici ...