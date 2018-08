Basket | raduno azzurro senza i big | e Gentile difende Belinelli

Basket - raduno azzurri Della Valle a casa - Michele Vitali arriva il 9 : Con l'arrivo degli azzurri a Pinzolo, nuova sede ufficiale del raduno Della Nazionale, è cominciato il training camp 2018. Da oggi e fino al 5 settembre, l'Italia preparerà in Trentino le prime due ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia in raduno a Pinzolo. Della Valle e Vitali assenti - entra Candi. Gli azzurri convocati : Gli azzurri sono arrivati a Pinzolo e sono pronti a incominciare il training camp in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. L’Italia affronterà la Polonia (14 settembre a Bologna) e l’Ungheria (17 settembre a Debrecen), la Nazionale è attesa da un periodo di preparazione che si protrarrà fino al 5 settembre nella località trentina. Ci sono delle novità importanti: Amedeo Della Valle ha lasciato il raduno ...

Basket : nazionale italiana in raduno in vista delle Qualificazioni ai Mondiali. Tra i 15 convocati non ci sono Gallinari e Belinelli : Una notizia che era nell’aria, confermata oggi dal comunicato ufficiale. Danilo Gallinari e Marco Belinelli non faranno parte della selezione italiana nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019 che si disputeranno a settembre: gli azzurri affronteranno Polonia ed Ungheria. Nel frattempo la nazionale di Meo Sacchetti sarà in un training camp in quel di Pinzolo: presso il palazzetto dello sport di Carisolo dal 25 agosto al 5 settembre. ...

Basket - l’Italia sperimentale chiude il raduno battendo nettamente Oklahoma State University : Ultimo impegno prima della fine del raduno per l’Italia sperimentale guidata da Meo Sacchetti. Gli azzurri hanno facilmente disposto di Oklahoma State University col punteggio di 99-72. Migliore degli italiani è risultato Andrea Pecchia: il giocatore che milita a Treviglio, nel girone Ovest di Serie A2, ha totalizzato 17 punti. La nostra nazionale si è trovata di fronte una formazione universitaria che, pur mantenendo alcuni giocatori ...

Basket - la Nazionale Sperimentale torna sul parquet : primo raduno a Treviso il prossimo 23 luglio : La Nazionale Sperimentale, voluta dal Commissario Tecnico Meo Sacchetti, comincerà il 23 luglio il raduno a Treviso Dopo tre anni dall’ultima uscita, torna la Nazionale Sperimentale. La tournée in Cina nel 2015 aveva chiuso una stagione di crescita per tanti giovani giocatori di interesse Nazionale che avevano preso confidenza con l’Azzurro e rafforzato il proprio percorso formativo. Con le stesse finalità la Nazionale ...

Basket - Italia sperimentale : Meo Sacchetti convoca 16 giocatori per un raduno a Treviso e un torneo a Vicenza : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Meo Sacchetti ha convocato per la fine di luglio 16 giocatori che andranno a far parte della Nazionale sperimentale, che sosterrà un raduno alla Ghirada di Treviso alla fine di luglio e un torneo a Vicenza all’inizio di agosto. Sono stati chiamati da Sacchetti i seguenti giocatori: Nicola Akele, Davide Alviti, Riccardo Bolpin, Luca Campogrande, Leonardo Candi, Francesco Candussi, Niccolò De ...

Basket – Nazionale sperimentale : raduno a Treviso in vista di importanti appuntamenti estivi : Nazionale sperimentale. raduno a Treviso dal 23 luglio al primo agosto. A Vicenza torneo con Paesi Bassi, Germania e USA East Coast All Stars. Il 7 agosto amichevole contro Oklahoma State University Dopo tre anni dall’ultima uscita, torna la Nazionale sperimentale. La tournée in Cina nel 2015 aveva chiuso una stagione di crescita per tanti giovani giocatori di interesse Nazionale che avevano preso confidenza con l’Azzurro e ...

Basket - Nazionale femminile : le convocate dell’Italia per il raduno di agosto e le amichevoli con Wake Forest - Francia e Israele : Sono state diramate dal settore agonistico della FIP le convocazioni delle giocatrici che, dall’11 agosto, si troveranno in raduno a Treviso e disputeranno più avanti alcune amichevoli contro la formazione universitaria di Wake Forest, contro la Francia e contro Israele. Questi i nominativi delle convocate: Olbis Andrè, Valeria Battisodo, Sabrina Cinili, Martina Crippa, Lorela Cubaj, Valeria De Pretto, Caterina Dotto, Francesca Dotto, ...

Basket – Le azzurre in raduno a Treviso dall’11 agosto : cinque amichevoli in vista : Nazionale Femminile, raduno a Treviso dall’11 agosto. cinque amichevoli con Wake Forest, Francia e Israele La Nazionale Femminile torna a lavorare tra poco più di un mese: dall’11 agosto il raduno a Treviso, il 18 la partita amichevole a Vicenza contro Wake Forest (il college di Elisa Penna, che poi si aggregherà alle azzurre), il 20 e il 21 le amichevoli ad Anglet contro le padrone di casa della Francia. Infine, il trasferimento a La ...

Basket - distorsione alla caviglia per Hackett : Daniel lascia il raduno della Nazionale : Daniel Hackett è stato autorizzato a lasciare il raduno della Nazionale di Basket, dopo la lieve distorsione alla caviglia destra rimediata ieri nel match contro la Croazia Dopo la lieve distorsione alla caviglia destra patita ieri sera nel match contro la Croazia, Daniel Hackett non partirà con i compagni alla volta di Groningen, dove l’Italia chiuderà la prima fase delle qualificazioni al Mondiale FIBA 2019 contro i Paesi Bassi. Hackett ...

ItalBasket - al via il raduno di Trieste. Pascolo out : Gli azzurri da oggi prepareranno nel capoluogo giuliano le sfide contro la Croazia , il 28 giugno alle 20.45 al PalaTrieste, e contro i Paesi Bassi , palla a due il 1° luglio a Groningen,

Basket – Al via oggi il raduno della Nazionale maschile : Pascolo out per artrosinovite : Nazionale A: comincia oggi il ritiro a Trieste. Non ci sarà Davide Pascolo, out per artrosinovite del ginocchio destro. L’Italia prepara le gare contro Croazia (28 giugno) e Paesi Bassi (1 luglio) Comincia oggi il percorso che porterà la Nazionale verso le gare contro Croazia (28 giugno) e Paesi Bassi (1 luglio), ultimi due impegni della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019. Gli Azzurri, già qualificati alla seconda fase, hanno ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup – Gli azzurri per il raduno maschile di Roma : Nazionale Open maschile 3×3 – Qualificazione FIBA 3×3 Europe Cup II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del raduno, che si svolgerà a Roma dal 25 al 27 giugno 2018 e della partecipazione alle Qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup in programma a Poitiers (Francia) dal 27 giugno al Primo luglio 2018, convoca i seguenti giocatori e lo staff: Cognome Nome Anno Altezza Società 1 Bertone Pablo ...