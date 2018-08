Basket | l’estate delle Nazionali giovanili | i bei risultati delle femminili | il picco

oasport

(Di domenica 26 agosto 2018) Partiamo subito da un dato: l’anno prossimo avremo ancora seiazzurre su sei nella Division Atre categorie di Europeiorganizzati dalla FIBA: sono ben pochi i Paesi a poter vantare una simile situazione, e sono spesso quelli con maggior tradizione cestistica o che stanno lavorando con serietà sulle(Spagna, Russia, Germania, Francia, più la Lettonia che riporta l’Under 20 maschile in Division A e la Lituania che ha promosso l’U20 e l’U18). Fatta questa premessa, è facile notare come quest’estate si siano messe molto più in evidenza le ragazze dei ragazzi. Le Under 20 sono arrivate al quarto posto europeo, che forse sta anche un pochino stretto al gruppo azzurro. L’Under 17, invece, ha raccolto un onorevole quinto posto mondiale, perdendo solo con gli USA poi campioni nel girone e nei quarti ...