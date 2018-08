Basket in carrozzina | Mondiali 2018 | Gran Bretagna vittoriosa tra gli uomini | Olanda tra

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Italia eliminata agli ottavi dall’Argentina : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia nei Mondiali di Basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Gli azzurri sono stati sconfitti dall’Argentina per 59-46 al termine di una partita nella quale è stato decisivo il parziale di 21-7 nel primo quarto dei sudamericani. Fatale un inizio davvero complicato per l’Italia, che ha segnato il primo canestro dalla lunetta dopo oltre la prima metà del primo ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : definiti gli ottavi di finale. Per l’Italia c’è l’Argentina : Si sono conclusi oggi gli incontri dei gironi ai Mondiali di Basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Al termine delle partite, è emersa l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale: si tratta dell’Argentina, arrivata terza per classifica avulsa nel girone D. L’incontro si svolgerà alle ore 14. Nel roster dell’Argentina c’è Adolfo Berdun, che è stato finora il quinto miglior realizzatore ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : è spettacolo Italia ad Amburgo - Turchia nettamente superata e secondo posto nel girone agguantato : Successo di grande valore per l’Italia ai Mondiali di Basket in carrozzina. Gli azzurri hanno superato la Turchia, detentrice del titolo europeo, col punteggio di 69-52 e si sono così assicurati il secondo posto nel girone C, in attesa di conoscere l’avversaria degli ottavi di finale, che non si saprà prima di domani. Pur mandando solo sette giocatori in campo, Carlo Di Giusto ne ha ricavato quattro prestazioni da doppia cifra, con ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : riscatto azzurro. L’Italia supera il Brasile : Pronto riscatto per l’Italia ai Mondiali di Basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Dopo la sconfitta all’esordio con il Giappone, gli azzurri hanno superato il Brasile per 57-49, ottenendo la prima vittoria nella manifestazione. Un successo che permette alla squadra di coach Di Giusto di poter ambire ancora al primato nel girone anche se molto dipenderà dalla sfida di questa sera tra Turchia (prossima avversaria ...

Basket - Mondiali in carrozzina : Italia sconfitta all’esordio : Ai Mondiali di Basket in carrozzina l’Italia rimedia all’esordio una sconfitta contro il Giappone, domani gli azzurri impegnati nel match contro il Brasile Esordio difficile per la Nazionale Italiana di Basket in carrozzina ai Campionati del Mondo di Amburgo: gli azzurri escono sconfitti da Giappone 58 a 50, dopo un match a lungo equilibrato e rimasto sul filo dell’incertezza fino agli ultimi due minuti. Già domani però ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Italia sconfitta dal Giappone all’esordio : Cominciano male i Mondiali di Basket in carrozzina 2018 per l’Italia: ad Amburgo, gli azzurri sono stati sconfitti per 50-58 dal Giappone dopo aver iniziato bene la partita. I nipponici, però, non si sono scomposti e, sulla spinta generata da Kozai (15 punti) e Akita (12) hanno prevalso nel finale punto a punto. All’Italia non sono bastati gli 11 punti di Andrea Giaretti e i 10 di Jacopo Geninazzi; va peraltro fatto notare che gli ...