Balthus e l' anima esotica della sua piccola musa

(Di domenica 26 agosto 2018)è ancora a Roma, sul finire degli anni Settanta, direttore dell'Accademia di Francia di Villa Medici. Vive come un principe, e restaura la villa che oggi è stata di nuovo devastata togliendo l'intonaco meraviglioso da lui inventato, per dare la sensazione di uno spazio senza tempo. Nel 1970 acquistò il Castello Montecalvello, vicino a Viterbo, ai confini con la Tuscia, facendone la sua dimora. E probabilmente qui incontra una bambina, Sabina, e comincia a guardare il suo volto di ragazza di otto o nove anni, sentendo non una emozione, ma la sensazione che quel volto appartenga a un'altra persona, a un'lontana, e la disegna con una particolare attenzione per i suoi occhi, carichi di una adulta malinconia.È il primo disegno di una serie dedicata a questa bambina soave, che inizialmente guarda come una figura leonardesca. C'è, in questi anni, un collegamento stretto fra ...