Atletica – Tamberi torna in alto | 2 | 33 per Gimbo a Eberstadt

Atletica - Tamberi secondo a Eberstadt : salta 2 - 33 metri : Gianmarco Tamberi ritorna a salire. Il primatista italiano dell'alto salta 2,33 a Eberstadt, in Germania, e il secondo posto nel meeting vinto dall'australiano Brandon Starc a 2,36. Una misura ...

Atletica - Tamberi impegnato al meeting di Eberstadt : Domenica 26 agosto l’azzurro Gianmarco Tamberi in gara nel tradizionale meeting tedesco dedicato al salto in alto, dopo il quarto posto a 2,28 nella finale europea di Berlino e il 2,26 di Rovereto Ancora in pedana Gianmarco Tamberi, che è atteso domenica 26 agosto al meeting di Eberstadt. Il primatista italiano dell’alto ritorna in Germania, a due settimane dalla rassegna continentale di Berlino in cui ha sfiorato il podio con il quarto ...

Atletica – Palio della Quercia : Tamberi lancia l’attacco ai 2 - 30 a Rovereto : Gianmarco Tamberi all’attacco ai 2,30 al 54° Palio della Quercia a Rovereto Nel 54° Palio della Quercia a Rovereto, in Trentino, terzo posto sulla pedana dell’alto di Gianmarco Tamberi. Il 26enne delle Fiamme Gialle supera 2,26 alla terza e ultima prova, a due centimetri dal primato stagionale, con la stessa misura dell’ucraino Andriy Protsenko e del keniano Mathew Sawe che si aggiudicano la vittoria a pari merito per un nullo in ...

Atletica - Palio della Quercia 2018 : tutti i risultati a Rovereto. Gimbo Tamberi terzo - Yeman Crippa sesto : A Rovereto (Trento) si è disputato il tradizionale Palio della Quercia, meeting internazionale di Atletica leggera caratterizzato da un buon parterre. 100 METRI (MASCHILE) – Tempi alti nonostante il buon campo partenti e il vento positivo di 0.7 m/s. Si impone il turco Jak Ali Harvey (10.14) che ha la meglio sullo statunitense Michael Rodgers (10.17) e sul panamense Alonso Edward (10.21). 100 METRI (FEMMINILE) – La prestazione più ...

Atletica – Meeting di Rovereto : domani Tamberi - Crippa e tante star europee : domani il Meeting di Rovereto con Tamberi, Crippa e le star degli Europei Sei medaglie d’oro dei recenti Europei a Berlino, ma anche tanti azzurri pronti a scendere in pista giovedì 23 agosto per il Palio della Quercia numero 54 a Rovereto (Trento). Nel Meeting internazionale in Trentino l’ultimo arrivo è della britannica Laura Muir, oro continentale dei 1500 e due volte sul podio ai Mondiali indoor, che sarà in azione sugli 800 insieme ...

Atletica – Un problema allo stomaco ferma Tamberi : niente Diamond League a Birmingham per Gimbo : Gianmarco Tamberi costretto a saltare l’appuntamento di Birmingham di Diamond League a causa di un problema allo stomaco Dopo la prestazione agli Europei di Berlino 2018, la stagione di Gianmarco Tamberi non è ancora terminata. L’atleta italiano però deve saltare l’appuntamenti di Brimingham della Diamond League, a causa di un problema allo stomaco. Gimbo tornerà in pista a Rovereto, tra circa una settimana. Questo il suo ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Basta alibi - età ed esperienza non contano” : Gianmarco Tamberi ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, nella quale ha parlato del momento dell’Atletica nostrana, reduce dagli Europei, al di sotto delle attese della vigilia. Gimbo ha detto la sua in merito, confidando poi alla Rosea cinque segreti per rendere al massimo negli appuntamenti importanti. Per il saltatore azzurro comunque c’è crescita: “Nel gruppo c’è un sacco di ...

Europei Atletica 2018 – Tra delusione e consigli - Tamberi commenta il magro bottino dell’Italia : “ora basta alibi” : L’Italia dell’atletica non brilla agli Europei 2018, i risultati deludenti degli azzurri commentati dal saltatore Gianmarco Tamberi Un bilancio disastroso quello dell’Italia agli Europei di atletica 2018. All’Olympiastadion di Berlino gli azzurri non hanno brillato e la Nazionale italiana ha raccolto meno di quello che si poteva aspettare. Con un oro, un argento e quattro bronzi nel medagliere, il bottino azzurro fa ...

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : i prospetti da medaglia dell’Italia. Si punta su marcia e Tamberi - sperando in Tortu : L’Italia dell’Atletica leggera è uscita con le ossa rotte dagli Europei 2018 di Atletica leggera: escludendo gli allori conquistati nelle gare a squadre di maratona (tecnicamente poco rilevanti e inseriti nel medagliere a differenza del passato), chiudiamo la rassegna continentale con appena quattro bronzi. La nostra Nazionale torna a casa senza aver conquistato un oro (individuale), episodio che non succedeva da Stoccolma 1958: ...

Atletica - Europei 2018. Tamberi : “Mi inchino agli avversari”. Grenot : “Non ho rimpianti”. Osakue : “Finale da sogno”. Le parole degli azzurri tra quarti e quinti posti : Penultima giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera, serata con due quarti posti e due quinte piazze per l’Italia. Queste le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato alla Fidal. GIANMARCO Tamberi ha cercato di lottare per le medaglie, ci ha creduto fino alla fine prima di essere beffato e accontentarsi del quarto posto. Il marchigiano non è riuscito così a difendere il titolo conquistato due anni: “Mi devo inchinare agli ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Tamberi e Crippa - medaglie di legno. Osakue quinta - delude la 4 400 femminile : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera , sabato 11 agosto, sessione serale, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero ...

Europei di Atletica - Italia fuori dal podio : Osakue - Tamberi - Crippa e la 4×400 sfiorano la medaglia : Daisy Osauike è solo quinta nella finale del disco degli Europei di Atletica di Berlino, quarto posto, e tanta sfortuna, per Tamberi nel salto in alto e Crippa nei 5000. Mentre ha deluso la 4x400. Le azzurre fino all'ultima frazione lottano per il podio, che però sfugge nel finale, sesta invece la staffetta maschile.Continua a leggere

Europei Atletica : Tamberi quarto nel salto in alto : L'azzurro Gianmarco Tamberi ha chiuso al quarto posto la finale del salto in alto degli Europei di Berlino, con la misura di 2.28. L'oro è andato al beniamino del pubblico di casa, il tedesco Mateusz ...

Atletica - Europei : Crippa quarto nei 5.000 metri. Tamberi quarto nell'alto : L'azzurro Yeman Crippa si è piazzato al quarto posto nella gara dei 5.000 metri degli Europei di Glasgow. 'Mi è sfuggito il podio per colpa mia perché ho fatto vari errori - ha commentato Crippa dai ...