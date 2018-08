Atletica paralimpica | Europei Berlino 2018 | nell’ultima giornata trionfi per Martina

oasport

: Avvio d'oro per l'atletica paralimpica italiana agli Europei di Berlino. Complimenti a Giuseppe Campoccio e Marco P… - Fontana3Lorenzo : Avvio d'oro per l'atletica paralimpica italiana agli Europei di Berlino. Complimenti a Giuseppe Campoccio e Marco P… - nzingaretti : Giuseppe Campoccio oro agli europei di atletica paralimpica. Una bellissima vittoria in questa prima giornata di co… - RobertoBof : Europei atletica paralimpica: l’Italia saluta Berlino con 17 medaglie! -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Si chiudono con altre cinque medaglie per l’Italia glidiandati in scena a: nella capitale tedesca gli azzurri oggi raccolgono due ori conCaironi ed Assunta Legnante, un argento con Monica Contrafatto e due bronzi con Simone Manigrasso e la staffetta universale. Nei 100 metri femminili T63Caironi e Monica Contrafatto realizzano una fantastica doppietta, chiudendo rispettivamente prima e seconda in 14″91 e 15″61. Terzo gradino del podio per la belga Haenen con 16″07. Nei 100 metri maschili T64 bronzo per Simone Manigrasso in 11″81, mentre Emanuele Di Marino giunge sesto in 12″67 e Marco Cicchetti è settimo in 12″70. Oro al tedesco Streng in 11″23 davanti al connazionale Floors, d’argento in 11″44. Nel getto del peso femminile F12 Assunta Legnante trionfa con 15.85, vincendo ...