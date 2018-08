Atalanta | Gasperini | ' Contro la Roma poco turnover'

Serie A Atalanta - Gasperini : «Testa solo alla Roma» : BERGAMO - "C'è grande attesa per questa partita. È vero che poi noi abbiamo giovedì un appuntamento importante col ritorno dei playoff di Europa League, ma in questo momento è giusto pensare solo alla ...

Gasperini - Atalanta / "0-0 a Bergamo? Speravamo di arrivare a Copenaghen con un altro risultato" : Gasperini, Atalanta: il tecnico della Dea ammette che il risultato di 0-0 a Bergamo non era preventivato e che speravano di andare a Copenaghen con una vittoria. Qualificazione a rischio?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 00:12:00 GMT)

Atalanta - Gasperini ci crede : “abbiamo chance di qualificazione” : Solo un pareggio per l’Atalanta nella gara di Europa League contro il Copenhagen, il tecnico Gasperini spera ancora nella qualificazione, ecco le parole ai microfoni di Sky: “Lo 0-0 è un discreto risultato, non è né buono né negativo. Secondo me la partita è stata molto buona. Non siamo riusciti a segnare, ma sapevamo che il match decisivo sarebbe stato quello di Copenaghen. Speravamo di arrivarci con un piccolo vantaggio, ma ...

Atalanta - Gasperini : “tra Barrow e Zapata non può esserci un tormentone” : “Tra Barrow e Zapata non può esserci un tormentone”. A poche ore del playoff di andata di Europa League al Mapei Stadium contro il Copenaghen, Gian Piero Gasperini affronta il tema della scelta della prima punta da affiancare al Papu Gomez: “Non è mia intenzione alternarli partita dopo partita: ho la fortuna di avere due giocatori del genere davanti e valuto chi sta meglio e le caratteristiche dell’avversario per ...

Atalanta - Gasperini allo scoperto sul caso Cornelius : L’Atalanta si prepara per la gara di Europa League contro il Copenaghen, negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso Cornelius, le dichiarazioni dell’agente hanno fatto discutere. Ecco la risposta di Gasperini: “Ho un ottimo rapporto con lui, è un ragazzo straordinario, con me si è sempre comportato bene. Sono un po’ rammaricato e dispiaciuto, cerco di lavorare con lo staff di far rendere al meglio i calciatori. Mi ...

Atalanta - Gasperini : "Vogliamo i gironi - siamo pronti" : Il tecnico alla vigilia del Copenaghen: "Sarà una qualificazione combattuta ma sono sereno. Pasalic ha grandi qualità,Gomez è in condizioni straordinarie"