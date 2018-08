Astori non lascia la sua Fiorentina | il bellissimo omaggio nello spogliatoio prima della

sportfair

: #Astori 13: stasera Firenze ripartirà da qui. E anche quelli che... non c’è tempo che passi e che ti faccia dimenticare - AlfredoPedulla : #Astori 13: stasera Firenze ripartirà da qui. E anche quelli che... non c’è tempo che passi e che ti faccia dimenticare - La_Bonfa : @mgrazia_baf @RaiNews @matteosalvinimi Mi dispiace ma non voto lega. Non esistono e meno che mai ho salvatori, a pa… - ALMIOMARE : @claudioit961 @zazzatweet Poi io Astori non l ho proprio nominato...massimo rispetto e dolore -

(Di domenica 26 agosto 2018)a Davide, il ricordo dell’ex capitano resta vivo: al centro delloè appesa la sua maglia Slittato l’esordio in campionato contro la Sampdoria, causatragedia di Genoa, lasi è ritrovata ad esordire in casa, di fronte al proprio pubblico, contro il Chievo.Viola è presente una maglia in più, destinata ad un giocatore che non è lì fisicamente, ma che guida i compagni dall’alto: Davide. Laha deciso di omaggiare il compianto capitano appendendo la sua maglia insieme a quella dei compagnipartita, chiaro segnale che il ricordo diresta ancora vivo e forte nel cuore del Franchi. L'articolononla sua: ilsfida contro il Chievo FOTO ...