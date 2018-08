Assassin' s Creed Odyssey | la mappa di gioco è più grande del 62% rispetto ad Origins

Assassin's Creed Odyssey : possiamo avere una splendente vista della Grecia in 4K nel nuovo trailer : Assassin's Creed Odyssey presenta la sua splendida ambientazione con un nuovo trailer in 4K, riporta Dualshockers.Che la Grecia sia un posto dalle visuali idilliache non c'era certo bisogno di dirlo, ma nel nuovo trailer del gioco possiamo avere ulteriore conferma della bellezza del setting per questo nuovo capitolo della saga dell'assassino, ambientato nell'Antica Grecia.Naturalmente avremo modo di apprezzare soprattutto luoghi di cui oggi non ...

Gamescom 2018 : Assassin's Creed : Odyssey - prova : Abbiamo la [rappresentazione della] guerra così come lo sviluppo della scienza, dell'arte, della scrittura e dei racconti. Abbiamo potuto inserire davvero tante cose". Ma quanto sarà grande la mappa ...

Gamescom 2018 : Assassin's Creed : Odyssey - prova : Da parte del sottoscritto, appassionato alla serie di Assassin's Creed sin dai suoi esordi, c'è una certa attesa per il prossimo Odyssey, in uscita il 5 ottobre. Perché da un lato il film 300 è uno degli esperimenti cinematografici più intriganti dell'ultimo decennio, e i protagonisti Kassandra ed Alexios, nati a Sparta e in lotta contro l'egemonia ateniese, paiono agganciarsi perfettamente al film diretto da Zack Snyder nel 2007.Dall'altro, ...

Gamescom 2018 : un nuovo video gameplay di Assassin's Creed Odyssey ci mostra la boss fight con Medusa : In occasione della Gamescom 2018 sono stati parecchi i giochi protagonisti che si sono mostrati in interessanti trailer e video di gameplay. Tra questi titoli, segnaliamo anche l'attesissimo Assassin's Creed Odyssey. Durante la Gamescom, abbiamo appreso nuove informazioni sul gioco, come ad esempio il completo focus degli sviluppatori sulla componente RPG per proporre un gioco di ruolo completo.Ora, grazie al nuovo video gameplay pubblicato da ...

Gamescom 2018 : Ubisoft ha lavorato ad Assassin's Creed Odyssey per renderlo un "gioco di ruolo completo" : Assassin's Creed Odyssey ci trasporterà nell'Antica Grecia quando uscirà il 5 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, ma, prima dell'arrivo del nuovo episodio, Gamereactor ci fornisce qualche altro dettaglio in un'intervista con il director Scott Philips in occasione della Gamescom. Scopriamo, dunque, quali sono le priorità questa volta e i punti chiave per il nuovo gioco."Quindi penso che ci siano probabilmente due grandi cose che volevamo ottenere", ha ...

La compositrice della colonna sonora di Assassin's Creed Origins lavorerà su quella di Anthem : Bioware ha annunciato oggi tramite un post su Twitter che Sarah Schachner curerà la colonna sonora in Anthem, l'autrice ha precedentemente lavorato su Call of Duty: Infinite Warfare, e specialmente su Assassin's Creed Origins, da molti considerato come il capitolo con la migliore colonna sonora.Come riporta Gamingbolt, per quelli che sono curiosi di sapere che "direzione" avrà la colonna sonora di Anthem, Bioware ha già provveduto a rilasciare ...

Ubisoft è decisa : nessun Assassin's Creed nel 2019 : A margine della release dell'apprezzato Assassin's Creed Origins, Ubisoft volle smentire l'eventualità che la longeva serie di videogiochi potesse tornare alla sua classica cadenza annuale, sollevando discreto scalpore per una scelta accolta con estremo favore dai giocatori.All'annuncio di Assassin's Creed Odyssey, in molti si chiesero che fine avesse fatto quella piccola quanto importante promessa, e nonostante il nuovo episodio uscirà a un ...

Ubisoft : Nel 2019 non ci saranno Assassin’s Creed : Yves Guillemot di Ubisoft durante la Gamescom 2018 ha ufficialmente dichiarato che il prossimo anno non ci saranno nuovi capitoli o spinoff della serie Assassin’s Creed, ma verranno rilasciati contenuti aggiuntivi per Odyssey. Il 2019 non sarà l’anno di Assassin’s Creed Il presidente della compagnia ha affermato: Abbiamo avuto un gioco quest’anno per quanto riguarda Assassin’s Creed, per tanto il ...

Tutto su Assassin’s Creed Odyssey alla Gamescom 2018 : trailer - dettagli e novità : Assassin's Creed Odyssey si è mostrato di nuovo alla Gamescom 2018 con nuovi video ufficiali, ma anche altri stanno uscendo dalle fasi giocate in fiera. Ci sono innanziTutto a disposizione due filmati dedicati agli altrettanti due protagonisti, Kassandra ed Alexios, che possono come per tutti gli altri essere visti a fondo articolo. Bisogna sottolineare che i due trailer dedicati al protagonista maschile e femminile del gioco sono fatti ...

Gamescom 2018 : Kassandra e Alexios si mostrano nei nuovi trailer di Assassin's Creed Odyssey : Per celebrare l'inizio della Gamescom 2018, Ubisoft ha rilasciato due nuovi trailer per Assassin's Creed Odyssey.I due trailer, segnalati da Dualshockers, si concentrano sulle figure dei due protagonisti dell'atteso nuovo episodio. Per chi non lo sapesse, Assassin's Creed Odyssey presenta due protagonisti giocabili, Kassandra e Alexios. Per dare la stessa importanza a entrambi questi personaggi, Ubisoft ha deciso di pubblicare lo stesso trailer ...

Assassin's Creed Odyssey includerà in totale oltre 30 ore di cutscene interattive : Assassin's Creed Odyssey sta cercando di scuotere fortemente la formula di Assassin's Creed. A partire dal rinnovato sistema di combattimento introdotto da Origin dell'anno scorso, i cambiamenti più importanti stanno arrivando sotto forma delle scelta del giocatore, portando la serie in una vera e propria direzione RPG.La storia, a quanto pare, è un punto centrale con Assassin's Creed Odyssey quest'anno. Come parte della copertura di Game ...

Assassin's Creed Odyssey : il nuovo trailer ci mostra le battaglie navali in 4K : Ubisoft ha pubblicato un nuovo gameplay trailer su Assassin's Creed Odyssey, ci fa notare Dualshockers, e come possiamo vedere il filmato in questione ci porta proprio a bordo delle navi di gioco presentandoci una panoramica del rinnovato comparto di gioco inerente proprio le battaglie navali.Nel video vedremo dunque sequenze di gameplay navale e di esplorazione. Come sappiamo in questo nuovo capitolo della saga dell'assassino il comparto del ...

Il combattimento navale di Assassin's Creed Odyssey sarà rinnovato : Assassin's Creed Odyssey è il nuovo capitolo della fortunata saga di Ubisoft, e a quanto sembra arriverà sui nostri schermi con un combattimento navale rinnovato, ben diverso da quello piratesco visto in Black Flag.Come riporta SegmentNext, il Game Director di Odyssey Scott Phillips ha parlato delle novità introdotte nel combattimento navale: "Sappiamo che (il combattimento navale) è molto diverso da quello piratesco del diciasettesimo secolo, ...

L'Animus continuerà a rivestire un ruolo importante in Assassin's Creed Odyssey : Assassin's Creed Odyssey, oltre a rappresentare la nuova entrata nella famosa serie targata Ubisoft, rappresenta un ulteriore punto di svolta rispetto a quanto visto nell'ultimo apprezzato Origins. Sappiamo bene che in Odyssey ci sarà una maggiore spinta su elementi RPG e che le scelte influenzeranno in modo piuttosto importante la storia.Tuttavia, c'è un altro elemento che ha rivestito una grande importanza nei precedenti giochi della saga, ...