Asia Argento fuori da X Factor I possibili sostituti indicati da fonti interne a Sky

X Factor 12 - Morgan smentisce : “Non prenderò il posto di Asia Argento” : Morgan non sarà giudice di X Factor 12 al posto di Asia Argento Asia Argento è stata licenziata da X Factor dopo lo scandalo sessuale scoppiato in seguito alle rivelazioni dell’attore Jimmy Bennett. Dal prossimo 6 settembre su Sky Uno andrà in onda la dodicesima edizione condotta da Alessandra Cattelan e noi vedremo comunque l’attrice internazionale seduta al tavolo dei giudici accanto a Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Le ...

Asia Argento - JEFF LEACH ACCUSA : "MANDAVA VIDEO HOT"/ Intanto Morgan chiarisce : “X Factor? No!” : ASIA ARGENTO, un altro attore ACCUSA: "VIDEO seminuda". Ultime notizie: abusi alla baby star Jimmy Bennett, ombre sul suo avvocato e l'ossessione per Bourdain(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:10:00 GMT)

Dietro la fuga di notizie su Asia Argento e Bennett c’è Rain Dove - la compagna di Rose McGowan : La conversazione pubblicata pochi giorni fa dal giornale scandalistico Tmz, in cui Asia Argento ammette di aver fatto sesso con l’allora minorenne Jeremy Bennett, è avvenuta tra l’attrice italiana e Rain Dove, partner di Rose McGowan, leader del movimento #MeToo. ...

Asia Argento in tribunale? Dagli USA - “Improbabile” : Asia Argento potrebbe finire in tribunale per le recenti accuse di Jimmy Bennett? L’Italia si è spaccata a metà di fronte alle notizie rilasciate dalla stampa americana nei giorni scorsi e c’è chi sui social ha già condannato l’attrice. Per ora tuttavia non sono state ufficializzate delle denunce a suo carico, anche se le autorità USA hanno avviato un’indagine. Secondo alcuni avvocati americani tuttavia Asia Argento ...

Foto e video hot di Asia Argento al comico Jeff Leach - ma nessuna azione legale : X Factor la licenzierà comunque? : A complicare il caso che sta tenendo banco sulla stampa internazionale negli ultimi giorni spuntano Foto e video hot di Asia Argento inviate al comico Jeff Leach qualche anno fa. Un nuovo tassello si aggiunge al puzzle di accuse all'attrice, che vede a rischio la sua partecipazione al talent show X Factor 12 in cui avrebbe dovuto prendere parte alla giuria accanto a Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi. Dopo le rivelazioni del New YorK ...

Asia Argento esclusa da X Factor - per sostituirla un nome del passato : IL CASO Asia Argento sempre più vicina al licenziamento da X Factor, ma il pubblico la vedrà nelle sette puntate preliminari che sono state già registrate. L'annuncio ufficiale di Sky Italia è ...

Asia Argento - improbabili azioni legali : Dopo che la notizia ha fatto il giro del mondo spaccando l'opinione pubblica, sui media Usa emerge la domanda: puo' l'attrice italiana finire in tribunale? Scandalo a parte, nei confronti di Asia non ...

Asia Argento fuori da X Factor. Ma nelle prime puntate ci sarà comunque : Dopo lo scandalo sessuale che sta travolgendo Asia Argento, l'attrice è stata licenziata da X Factor, ma il pubblico la vedrà comunque.Il motivo? Le prime sette puntate preliminari sono state già registrate e non si possono cancellare. Perché bisognerebbe ricominciare tutto da capo. Comprese le audizioni. Quindi il tutto partirà il 25 ottobre, mentre dal 6 settembre andranno in onda le sette puntate che l'attrice ha già registrato, insieme con ...

Asia Argento : secondo Tmz l'attrice sarebbe andata veramente a letto con Bennett : Asia Argento torna a far parlare di sé e questa volta non per le sue doti recitative,ma per il caso riguardante l'accusa di molestie ed abusi sessuali nei confronti dell'ex minorenne e baby-star Jimmy Bennett, la cui rabbia ed il suo rammarico non tendono a placarsi. Dopo la smentita dell'attrice riguardo le accuse svolte nei suoi confronti, un famoso sito di Gossip e news, Tmz, smentisce le sue repliche [VIDEO] divulgando degli sms privati e ...

La sinistra garantista in campo - avvocati d'ufficio peggio di Asia Argento : Un reato grave negli Stati Uniti puritani; e agli occhi di tutto il mondo una macchia indelebile per la femmina alfa del movimento prosperato sulla denuncia delle malefatte maschili. Pressoché avulso ...

Dietro la fuga di notizie su Asia Argento e Bennett c'è Rain Dove - la compagna di Rose McGowen : La conversazione pubblicata pochi giorni fa dal giornale scandalistico Tmz , in cui Asia Argento ammette di aver fatto sesso con l'allora minorenne Jeremy Bennett, è avvenuta tra l'attrice italiana e ...

Asia Argento molestatrice - mostruosa gaffe in diretta su Raiuno : Grandiosa gaffe alla Vita in diretta . Durante un servizio su Asia Argento, la giornalista ha chiamato la vittima molestata dall'attrice Tony Bennett. Il nome esatto è Jimmy Bennett. Peccato che il ...