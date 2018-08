Arrestato senegalese per lo stupro della 15enne a Jesolo

Blastingnews

(Di domenica 26 agosto 2018) La notte tra il 22 e 23 agosto 2018 una ragazza di 15 anni è stata violentata sulla spiaggia dida un giovane straniero conosciuto quella sera. Dopo loil ragazzo è scappato, mentre laè stata portata in ospedale e ha sporto denuncia alla polizia di Venezia. Grazie alle telecamere di sicurezza e ad alcune testimonianze è stato possibile rintracciare un venticinquenne con precedenti per spaccio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale: l’uomo è un immigrato irregolare ma non può essere espulso dall’Italia, ora si trova nel carcere di Santa Maria Maggiore in attesa che il GIP convalidi o meno il fermo. Violentatore discoperto in un hotel La ragazzaviolentata da uno straniero aVIDEO aveva sporto denuncia contro il suo aggressore la notte del 22 agosto 2018. La giovane si trovava con alcuni amici in un locale dove ha ...