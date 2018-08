ANDREA LO CICERO Un omofobo | razzista e 5 Stelle a La prova del cuoco | c' è

La prova del cuoco : ANDREA Lo Cicero e Patrizio Roversi nel cast : Andrea Lo Cicero e Patrizio Roversi a La prova del cuoco Da lunedì 10 settembre Elisa Isoardi condurrà la nuova edizione de La prova del cuoco in sostituzione alla storica presentatrice Antonella Clerici. Sarà una edizione ricca di cambiamenti, dagli autori alla scenografia fino al cast . Ospite fisso de La prova del cuoco sarà Andrea Lo Cicero , volto che il pubblico di Sky conosce molto bene. In una recente intervista rilasciata al sito Davide ...

I Retroscena di Blogo : ANDREA Lo Cicero verso la Prova del cuoco? : Elisa Isoardi ha risposto così in una recente intervista al blog di Davide Maggio riferendosi ad un suo possibile partner nella nuova edizione della Prova del cuoco:Il cast è ancora da vedere. Non voglio dire nulla perchè è anche bella la sorpresa. Comunque non sarò proprio da sola, è giusto che ci siano degli appoggi, delle risate.Vorrei una persona che intanto mangia, poi che sappia qualcosa di cibo, stia accanto a me, sia simpatica. Ha già ...