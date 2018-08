Ancora problemi per DAZN | Seconda giornata da incubo per gli Utenti

Serie A su Dazn : Ancora problemi per la piattaforma streaming : Proseguono i problemi di Dazn anche in questa seconda giornata di Serie A. Dopo le difficoltà dell’esordio, la piattaforma streaming continua a registrare numerose lamentele – soprattutto sui social – da parte di molti utenti, scontenti per il servizio offerto.-- Sono in molti ad avere riscontrato problemi prima e durante Napoli-Milan, il big match della seconda giornata di Serie A. Nel dettaglio, c’è chi ha lamentato ...

Dazn non funziona (Ancora)/ Napoli Milan - problemi con lo streaming : rivolta sui social : Il pentalogo degli esperti di Dazn per godersi al meglio le partite di calcio. I prossimi appuntamenti sono previsti per oggi: Juventus-Lazio (ore 18) e Napoli-Milan (20.30).(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 20:57:00 GMT)

Dazn Ancora problemi - ira dei tifosi - rischio disservizi Napoli-Milan. Ecco il Tweet : Segnalazioni in vista di Napoli-Milan, mancano pochi minuti e i problemi della scorsa settimana non sono stati risolti. Sembra non esserci pace per gli abbonati Dazn, dopo l’esordio non certo felice della nuova piattaforma di streaming, che ha visto l’esordio del Napoli (contro la Lazio) vedersi veramente male e con tanti problemi di segnale. (leggi l’articolo) Sembra che ancora oggi dopo una settimana, i problemi non sono del ...

Juve-Lega - Ancora problemi sui tappetini : Come scrive La Gazzetta dello Sport , il club bianconero oggi allo Stadium non metterà a disposizione della Lega, e quindi di Tim , quegli spazi, per i quali è previsto un uso corporate. Senza i tappetini allo Stadium , precisa ...

Ronchis Latisana - a fuoco vecchio casello sull'A4/ Ultime notizie - Ancora tanti problemi di traffico : Ronchis Latisana, a fuoco vecchio casello sull'A4. Ultime notizie, incendio presso cantiere della terza corsia: nessuna persona è rimasta ferita, danneggiate decine di automobili(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 00:32:00 GMT)

Calenda : "Il Pd va sciolto. Siamo stati arroganti nel considerare risolti problemi che il Paese aveva Ancora" : "Il Pd va sciolto e si devono utilizzare le sue parti migliori per un progetto più ampio". È questa l'idea l'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. In una intervista a L'Unione Sarda ha dichiarato: "Abbiamo dato l'idea di considerare risolti i problemi che il Paese ancora aveva e questo si chiama arroganza. avevamo fatto solo progressi, un primo passo per recuperare le perdite della crisi. Invece abbiamo detto che ...

I problemi Iliad approdano in Senato : offerte di lavoro e Ancora Simbox sotto osservazione : Sembra che i problemi Iliad "burocratici" continuino a tenere banco. Da più parti della politica sono stati portati a galla dei dubbi sulla procedura di attivazione delle schede telefoniche attraverso le ormai note Simbox ma ora alle prime critiche, si aggiunge anche un focus sulle offerte di lavoro del brand. I responsabili del mondo politico dovrebbero puntare i riflettori, almeno secondo quando dichiarato da Maurizio Gasparri depositario ...

Ancora problemi per Iliad Italia : pubblicità bloccate da Vodafone e TIM per tre ragioni : Sembra del tutto fisiologico che in un momento del genere si possano riscontrare dei problemi con Iliad Italia. Troppo giovane il brand qui da noi per essere immune a qualche disagio per gli utenti, come l'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo, ma anche da qualche passaggio a vuoto dal punto di vista della comunicazione. Vedere per credere il recente provvedimento da parte del Giurì, che ha deciso di accogliere una richiesta da ...