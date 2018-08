Ambiente | nuovo report WWF sui fiumi calcola i benefici nascosti

Il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider mostra come i giocatori possono trovare e sfruttare le risorse nell'Ambiente : In vista del lancio di Shadow of the Tomb Raider il mese prossimo, Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato diversi trailer per il gioco. Questi video hanno messo in risalto vari aspetti del gameplay o della tecnologia utilizzata per il titolo e ora ne è stato pubblicato un altro che evidenzia come i giocatori possano essere intraprendenti durante il gioco.come segnala Dualshockers, Shadow of the Tomb Raider sarà principalmente improntato ...

Il nuovo piano di Trump per l'Ambiente ucciderà centinaia di persone in più all'anno : Secondo un report della Lancet Commission on Pollution and Health , le morti premature legate alle malattie causate dall'inquinamento sono state 9 milioni nel mondo nel 2015. Quello peggiore per la ...

Protezione civile Veneto : nuovo portale anche sull’Ambiente : Quasi mille persone sono all’opera ogni giorno per il controllo delle matrici ambientali in Veneto. Un lavoro silenzioso ma fondamentale che quasi mai, tranne che in caso di emergenze, arriva all’attenzione dell’opinione pubblica. Per farlo conoscere, ma anche per restare aggiornati in materia di ambiente, difesa del suolo e Protezione civile è stato attivato il nuovo portale regionale che e’ possibile consultare ...

Ambiente e risorse : nasce un nuovo centro sui cambiamenti climatici : nasce un nuovo istituto di ricerca transatlantico dedicato ai cambiamenti climatici e all’economia delle risorse naturali. La Fondazione Cmcc, centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, in partnership con Rff, Resources for the future, hanno infatti inaugurato lo European institute on economics and the environment (Eiee). Il centro – la cui creazione è stata annunciata al Congresso mondiale di economia dell’Ambiente e ...

Ambiente : nuovo report di Greenpeace - una moda pulita è già possibile : A sette anni del lancio della campagna Detox, Greenpeace traccia un bilancio dei progressi effettuati dalle aziende impegnate nell’eliminazione delle sostanze chimiche pericolose dalle proprie filiere produttive entro il 2020. Nel nuovo rapporto di Greenpeace Germania (Destination Zero: seven years of Detoxing the clothing industry) vengono evidenziati i progressi delle ottanta aziende, tra cui case dell’alta moda, dell’abbigliamento sportivo e ...

Rifiuti : LegAmbiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Tempi troppo lunghi per un nuovo Piano Rifiuti per la Sicilia e Legambiente preferisce puntare su modifiche alle legge vigente "per aumentare la differenziata porta a porta, realizzare gli impianti di riciclo dell’organico e attivare la tariffa puntuale". "Siamo di nuo

Rifiuti : LegAmbiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza (2) : (AdnKronos) - Per Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, sarebbe meglio "una legge in meno ed un impianto in più. Fare una legge di 30 articoli fa perdere solo tempo e la Sicilia non ne ha - sottolinea - Propendiamo per un percorso più snello, con poche modifiche e integrazioni alla le

Mareblu presenta il Nuovo Tonno all’Olio di Oliva con meno olio - in collaborazione con LegAmbiente : L’85% delle persone che acquista il Tonno all’olio di Oliva, sgocciola il prodotto prima di consumarlo, buttando l’olio in eccesso direttamente nel lavandino*. Questo gesto quasi automatico, oltre ad essere poco pratico, è molto dannoso per l’ambiente che ci circonda, poiché l’olio viene riversato anche nel mare, creando uno strato sulla sua superficie che impedisce lo scambio di ossigeno tra aria e acqua, pregiudicando l’ecosistema. Per questo ...

ITS Energia e Ambiente : Francesco Macrì è il nuovo presidente : Francesco Macrì, presidente di Estra Spa, è il nuovo presidente della Fondazione ITS “Energia e Ambiente” della Toscana. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi da parte dell’assemblea dei soci fondatori e del Consiglio di indirizzo, che ha approvato anche la nuova governance della Fondazione ITS. Macrì subentra a Luciano Carapelli, che ha guidato la struttura dal 2011 a oggi accompagnando la Fondazione ITS nella sua evoluzione e ...