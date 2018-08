Amazon - servizio "consegna oggi" anche a Roma : Dopo Milano, buone notizie per gli amanti dello shopping online della Capitale. Amazon ha annunciato che è disponibile per i clienti Prime di Roma il servizio di consegna veloce in giornata . L'ordine ...

Amazon : il servizio “Consegna Oggi” disponibile anche a Roma : Un catalogo di prodotti molto ampio, prezzi convenienti su milioni di prodotti e spedizioni rapide sono i principali fattori che hanno contribuito all’enorme successo di Amazon, il colosso dello shopping online usato ogni giorno da milioni di persone. Proprio l’ultimo aspetto, quello delle spedizioni, consente ai clienti di ordinare un prodotto online con la certezza di riceverlo a domicilio nell’arco di un tempo molto ...

Amazon ha attivato il servizio “Consegna Oggi” anche a Roma : Amazon ha attivato il servizio “Consegna Oggi” anche a Roma: è un servizio che permette agli abbonati a “Amazon Prime” di ricevere le consegne di alcuni prodotti il giorno del loro acquisto, gratuitamente. La consegna gratuita è valida però solo The post Amazon ha attivato il servizio “Consegna Oggi” anche a Roma appeared first on Il Post.

Amazon lancia il servizio 'Consegna oggi' anche a Roma : Il servizio di consegna in giornata di Amazon per i clienti Prime verrà effettuato a partire da oggi anche a Roma , dopo il debutto a Milano. Arriva dunque anche nella Capitale il servizio 'Consegna ...

Amazon lancia il servizio "Consegna oggi" anche a Roma : Sempre più veloce, sempre più competitivo: il servizio di consegna in giornata di Amazon non ha eguali al mondo e verrà effettuato a partire da oggi anche a Roma, dopo il debutto a Milano

Amazon lancia il servizio Consegna oggi anche a Roma : Teleborsa, - Sempre più veloce, sempre più competitivo: il servizio di Consegna in giornata di Amazon non ha eguali al mondo e verrà effettuato a partire da oggi anche a Roma , dopo il debutto a ...

Amazon lancia il servizio "Consegna oggi" anche a Roma : Sempre più veloce, sempre più competitivo: il servizio di consegna in giornata di Amazon non ha eguali al mondo e verrà effettuato a partire da oggi anche a Roma , dopo il debutto a Milano. Arriva ...

Consegna oggi arriva a Roma - Amazon estende il servizio Prime : Consegne per Amazon (Bartek Sadowski/Bloomberg) I clienti Amazon Prime di Roma potranno usufruire, grazie al servizio Consegna oggi, di consegne ancora più veloci e senza costi aggiuntivi su oltre un milione di prodotti. Effettuando un ordine superiore a 29 euro nel corso della mattina, tipicamente entro le 13, tutti quelli idonei alla Consegna oggi verranno recapitati tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso, dal lunedì al venerdì. (Immagine: ...

Amazon - MULTA AGCOM : "SERVIZIO POSTALE SENZA PERMESSO"/ Ultime notizie : postini abusivi : AGCOM MULTA AMAZON per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la replica dell'azienda(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:07:00 GMT)

Amazon - multa AgCom : “Servizio postale senza permesso”/ Ultime notizie : la reazione dell'azienda : AgCom multa Amazon per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la replica dell'azienda(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 00:34:00 GMT)

Amazon - MULTA AGCOM : “SERVIZIO POSTALE SENZA PERMESSO”/ Ultime notizie : avviata analisi del mercato delivery : AGCOM MULTA AMAZON per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la replica dell'azienda(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:12:00 GMT)