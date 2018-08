Allerta Meteo Veneto | prolungato lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica

Maltempo Toscana : revocata l’Allerta Meteo arancione : La Sala operativa della Regione Toscana ha revocato l’allerta codice arancione emessa ieri e valida fino alle 13 di oggi: nelle prossime ore è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Non risultano al momento criticità dovute al Maltempo. L'articolo Maltempo Toscana: revocata l’allerta meteo arancione sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo - il fronte freddo si sposta al Centro/Sud : violenti temporali nel pomeriggio/sera - temperature in picchiata : 1/15 ...

Crollo ponte Genova : termina l’Allerta Meteo - riprende la rimozione delle macerie : terminata l’allerta meteo in Liguria, sono riprese a Genova le operazioni di rimozione delle macerie del ponte Morandi, crollate nel greto del torrente Polcevera. Su posto anche i tecnici della procura che repertano i detriti alla ricerca di elementi utili per le indagini. Interdetta tutta l’area area rossa (lato est del viadotto) dove vige il divieto per gli sfollati di entrare nelle case a recuperare i propri effetti personali, ...

Allerta Meteo Puglia : criticità “arancione” per “temporali e rischio idrogeologico localizzato : Il centro funzionale decentrato della protezione civile della Puglia ha valutato a partire dalle 9 di oggi e per le successive 24-36 ore un’Allerta Meteo codice arancione per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia Settentrionale e un’Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato sulle restanti zone della regione. Previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o ...

Allerta Meteo ad Alessandria ma il messaggio era per Forlì : E’ circolata un’Allerta meteo oggi ad Alessandria quando diversi cittadini – collegati al servizio – hanno ricevuto un messaggio registrato sui propri telefoni. Si trattava però di una notizia destinata a Forlì. L’ allarme, prima che si chiarisse l’equivoco, è stato anche rilanciato sui social network. “Siamo stati contattati dal Comune piemontese – spiegano dal centralino che gestisce il servizio ...

Allerta Meteo Molise : criticità arancione sulla costa per domani : Allerta ‘arancione’ domani 26 agosto sulla fascia litoranea del Molise per criticita’ idrogeologica e temporali. L’avviso e’ stato emanato dalla Protezione civile regionale. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, fino a elevati. Sul resto della regione lo stato di Allerta e’ ‘giallo’. I fenomeni, secondo gli ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : fine settimana di maltempo su molte Regioni d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già presente nel nord del paese che – oggi e domani – interesserà ancora la penisola, con temporali intensi e venti forti anche sulle Regioni del centro e su parte del meridione Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per temporali : “La discesa della saccatura atlantica sull’Italia settentrionale e il conseguente aumento di avvezione fredda determineranno per il pomeriggio odierno lo sviluppo di temporali sparsi sul Piemonte, più intensi e persistenti sul settore sudorientale determinando Allerta gialla. E’ prevista una netta diminuzione delle temperature massime e lo zero termico subirà un brusco calo fino a 3000 m in serata“: lo spiega Arpa Piemonte in una ...

Crollo ponte Genova : Allerta Meteo - prolungato lo stop alle attività nel letto del torrente Polcevera : A causa della proroga dell’allerta meteo gialla per temporali e vento, valida fino alle 8 di domani, è stato prolungato fino alla medesima ora lo stop alle operazioni di rimozione delle macerie di ponte Morandi nel letto del torrente Polcevera. Proseguono le attività di polizia giudiziaria, in particolare la repertazione di materiali. L'articolo Crollo ponte Genova: allerta meteo, prolungato lo stop alle attività nel letto del torrente ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il maltempo sul Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e trombe marine : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 dalle 8 del mattino di domani, 26 agosto, fino alle 8 del 27 agosto, per parti del Mar Adriatico e per la Romania occidentale, l’Ucraina e la Bielorussia principalmente per nubifragi, isolata grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Sull’Adriatico settentrionale e centrale esiste anche il rischio di trombe marine. Si è verificato ...

Allerta Meteo Toscana : peggioramento in arrivo - criticità “arancione” per temporali forti : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana, a causa di un peggioramento delle condizioni Meteo previsto per la serata di oggi, ha diramato un’Allerta Meteo codice arancione per temporali forti su tutta la costa, le isole e le zone settentrionali della regione: l’avviso è valido dalle 21 di oggi, sabato 25 agosto, alle 13 di domani, domenica 26 agosto. Per il resto della Regione (zone centro meridionali e ...

Allerta Meteo Genova - assessore : “E’ il vento quello che ci preoccupa di più” : L’Allerta Meteo gialla in Liguria è stata estesa anche al ponente ligure e protratta fino alle 8 di domani mattina. “Il vento è quello che ci preoccupa di più“, ha spiegato l’assessore ligure alla Protezione civile, Giacomo Giamperdone, in relazione alla situazione del ponte Morandi. “Da quello che ci dicono i tecnici è una struttura molto pericolante, non sappiamo che effetti potrebbe avere“. Piogge intense ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” prorogata fino a domani - ecco bollettino e previsioni : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Meteo emanata da Arpal: GIALLA PER TEMPORALI sui bacini piccoli e medi di tutta la Liguria fino alle 08.00 di domani, domenica 26 agosto LA SITUAZIONE: Dopo il primo passaggio temporalesco di questa mattina, che ha visto cadere in un’ora 36.8 mm a Pontedecimo e 34 mm a Orero (precipitazioni accompagnate da una grande quantità di fulmini soprattutto sul genovesato), adesso la ...