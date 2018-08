Algeria | sale a due morti il bilancio dell’epidemia di colera

meteoweb.eu

(Di domenica 26 agosto 2018) Due persone sono morte diin, dove dall’inizio del mese di agosto sono state contagiate 46 cittadini. Lo ha annunciato il ministero della Salute algerino. “Almeno 46 casi disono stati confermati tra le 139 persone giunte in ospedale dal 7 agosto”, ha detto il ministero in una nota. Ile’ un’infezione acuta da diarrea causata dall’ingestione di cibo o acqua contaminata da un vibrione che provoca grave diarrea e vomito, l’infezione puo’ portare a grave disidratazione e morte se non trattata. Nessun caso di questa epidemia era stato rilevato indal 1996, mentre l’ultima epidemia di un certo impatto rial 1986. Il secondo paziente morto die’ stato contaminato nel governatorato di Blida a circa 50 chilometri a sud di Algeri, dove sono stati confermati altri 25 casi. Un altro caso di ...