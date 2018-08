Alex Zanardi torna in gara a Misano senza protesi

Dtm – Il grande ritorno di Alex Zanardi : bagno di folla a Riccione : Ieri a Riccione a Villa Mussolini e sul palco di piazzale Roma il campione bolognese ha raccontato le motivazioni di una nuova sfida. Da domani in pista a Misano World Circuit. Sabato il concerto di Gianna Nannini al Paddock 2 Il carisma di Alex Zanardi ha emozionato il pre event del DTM e migliaia di persone nella serata di ieri a Riccione , prima a Villa Mussolini intervistato da Lia Capizzi per trenta minuti in diretta su Sky Sport 24 e ...

DTM : Alex Zanardi in esclusiva a Sky : Il DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), il principale campionato tedesco di vetture Turismo, arriva su Sky: sabato 25 e domenica 26 agosto, le due gare in notturna a Misano saranno in diretta esclusiva su Sky Sport Arena (ch. 204) alle 22.30. Protagonista anche Alex Zanardi, wild card a bordo di una BMW M4 DTM, intervistato oggi