Alessandra Mastronardi e il fidanzato Ross McCall | amore con discrezione

L’Allieva - il ritorno di Arthur : anticipazioni con Alessandra Mastronardi : Domenica 12 agosto alle 21.25 su Rai1 va in onda la terza puntata de L’Allieva di Luca Ribuoli con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nel primo episodio intitolato Un tuffo al cuore Arthur è partito e Alice, che non ha sue notizie da giorni, è nel panico. Intanto, una tuffatrice muore durante una gara. Secondo Claudio, è un caso evidente di doping, conclusione che però sarà smentita dall’esito di un’autopsia. Arthur rientra a Roma e tutte ...

Alessandra Mastronardi : chi è il nuovo fidanzato Ross McCall : Chi è Ross McCall? Il nuovo fidanzato di Alessandra Mastronardi Da qualche tempo la bella e talentuosa Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore: l’attore Ross McCall. I due sono stati beccati dai paparazzi di Diva e Donna mentre si scambiavano tenere effusioni ma non hanno ancora ufficializzato il loro amore. Per il momento si seguono […] L'articolo Alessandra Mastronardi: chi è il nuovo fidanzato Ross McCall proviene da Gossip e Tv.

Su Rai1 arriva L’Allieva con Alessandra Mastronardi - I Bastardi di Pizzofalcone non va in onda : quando tornerà? : Su Rai1 arriva L'Allieva con Alessandra Mastronardi. La storica attrice de I Cesaroni, adesso affermata protagonista al cinema e in tv, torna con una serie tv firmata Rai che ha fatto incetta di ascolti due anni fa e che la vede al fianco di Lino Guanciale. I due sono già pronti per una seconda stagione che, a quanto pare, andrà in onda in primavera, ma da oggi, 29 luglio, saranno nel prime time di Rai1 per le repliche della prima ...

L’Allieva - Alessandra Mastronardi è Alice - anticipazioni della prima puntata : Esordio televisivo per l’Alice Allevi ideata dalla scrittrice Alessia Gazzola e interpretata da Alessandra Mastronardi diventata una fiction per Rai1. La serie vede una studentessa di medicina ad un passo dalla laurea improvvisarsi detective. La prima puntata in onda in replica domenica 29 luglio alle 21,25 su Rai1. L'allieva, Alessandra Mastronardi: "Vorrei che Alice Allevi fosse amata come Eva dei Cesaroni" ...

Le prime immagini di Alessandra Mastronardi ne I Medici 2 nei panni di Lucrezia Donati - l’amata di Lorenzo il Magnifico : Il conto alla rovescia è ufficiale iniziato e le prime immagini di Alessandra Mastronardi ne I Medici 2 non fanno che confermarlo. In realtà i fan del colossal internazionale sono in fibrillazione da quando il direttore generale della Rai, Orfeo, ha annunciato il ritorno delle grandi produzioni a cominciare proprio da I Medici 2. Secondo la prima programmazione sembra che i nuovi episodi della serie andranno in onda in anteprima dal 2 al 23 ...