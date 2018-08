Alain Mini | da Youtube ad Area Sanremo | merito del suo singolo ' Questa Italia'

Blastingnews

(Di domenica 26 agosto 2018) Ironico e senza peli sulla lingua,è un cantautore dalle idee chiare e dalla vena un po' polemica. Nato a Pisa il 29 maggio 1986, ha iniziato ad appassionarsi completamente alla musica VIDEO fin dalla tenera eta' e, da lì in poi, a suonare la chitarra che non ha mai abbandonato. La musica per lui è stata inizialmente un hobby, in quanto ha iniziato ad esibirsi nei locali più importanti della Toscana, in veste di disk jockey, ma la sua passione andava via via crescendo fino a diventare una vera e propria professione. Gli studi al conservatorio di Livorno gli hanno permesso di ampliare i suoi orizzonti musicali passando dall'elettronica al cantautoratono. Proprio grazie a questo genere, l'artista è riuscito a scrivere un vario repertorio di brani autobiografici. Tematica '', il nuovodinon ha il timore di trattare ...